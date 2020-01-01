Georginio Wijnaldum'dan kafa karıştıran 'yeni sözleşme' açıklaması

Jürgen Klopp yönetiminde Liverpool'un vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Hollandalı yıldız takımdaki geleceği hakkında renk vermedi...

ile sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan başarılı orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum, yeni sözleşme konusunda aceleci davranmayacağını söyledi.

İngiliz ekibindeki dördüncü sezonunu geçiren 29 yaşındaki oyuncu Jürgen Klopp'un göreve gelmesiyle birlikte takımın en önemli parçalarından biri haline gelmişti.

Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Wijnaldum, yeni sözleşme konusu hakkında şöyle konuştu: "Ne istediğimi şimdiden söylemek zor. Bu konu kulübün ne istediğine ve o dönemin şartlarına bağlı bir durum. Neler olacağını göreceğiz. Burada kendimi evimde hissediyorum ve şu an sadece sezonu iyi bir şekilde tamamlamaya odaklandım."

Wijnaldum bu sezon şu ana kadar çıktığı 29 resmi maçta 3 kez rakip fileleri havalandırdı.