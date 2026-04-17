Georginio Wijnaldum, gelecek sezon hangi takımda oynamayacağını kesin olarak biliyor

İngiliz gazeteci Ben Jacobs'un haberine göre, Georginio Wijnaldum Al-Ettifaq'taki son aylarını geçiriyor. 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, Suudi Pro Ligi'nde yer alan kulüple 30 Haziran 2026 tarihine kadar süren bir sözleşmeye sahip.

Jacobs'a göre Al-Ettifaq, Wijnaldum'a yeni bir sözleşme teklif edecek bütçeye sahip değil. Jacobs, X'te paylaştığı bir mesajda, her iki tarafın da karşılıklı anlaşma içinde yollarını ayırdığını vurguladı. Sadece son anda bütçenin artırılması bu durumu değiştirebilir.

Wijnaldum, 2 Eylül 2023'te Al-Ettifaq ile üç yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Tecrübeli oyuncu, Suudi Arabistan'ın önde gelen kulübü için 96 maça çıktı ve bu maçlarda 36 gol ve 16 asist kaydetti. Hollandalı oyuncu, son üç yılda hiçbir kupa kazanamadı.

Hollanda milli takımında 96 kez forma giyen Wijnaldum, kariyerinin önceki dönemlerinde Feyenoord, PSV, Newcastle United, Liverpool, Paris Saint-Germain ve AS Roma formalarını giymişti.

Wijnaldum (35), Dünya Kupası hayallerini sürdürebilir. Bu durum, gazeteci Valentijn Driessen'in De Telegraaf'ta yayınlanan bir video haberinde yaptığı açıklamalardan da anlaşıldı. Orta saha oyuncusu, son maçını Avrupa Şampiyonası'nda oynadı, ancak bu sezon Al-Ettifaq'ta mükemmel bir formda. 28 resmi maçın ardından Wijnaldum, 14 gol ve 6 asist kaydetti.

Driessen, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'ın gözde oyuncusuna çağrı yapmasını ihtimal dışı bırakmıyor. Wijnaldum, Mayıs ayı sonunda Hollanda milli takımının kesin Dünya Kupası kadrosunda yer alıp almayacağını ya da tatil rezervasyonu yapıp yapamayacağını öğrenecek.

Wijnaldum için kariyerinin sonu henüz görünmüyor. Sky Sports'a göre, daha önce Newcastle ve Liverpool formalarını giydiği Premier League'e geri dönmeyi hedefliyor.