Georginio Wijnaldum (35) yeni kulüp buldu ve bir yıllık sözleşme imzalayacak

Georginio Wijnaldum Suudi Arabistan'dan ayrılmayacak. Transfer uzmanı Ben Jacobs, bonservisi elinde olan orta saha oyuncusunun Ittihad Club ile bir sezonluk, ayrıca bir sezon opsiyonlu sözleşme imzalayacağını yazdı.

Wijnaldum, Al-Ettifaq ile sözleşmesi bu yaz sona erdiği için serbest kalmıştı. Şu anda 35 yaşında olan Rotterdamlı oyuncu, burada 101 maçta 38 gol ve 17 asistle başarılı bir dönem geçirdi.

Wijnaldum özellikle geçen sezon Al-Ettifaq formasıyla oldukça skorerdi. 34 maçta 17 gol ve 7 asistle takımın kilit oyuncularından biri oldu. Sağ ayağını kullanan futbolcu Dünya Kupası'na gitmek istiyordu ancak teknik direktör Ronald Koeman tarafından tercih edilmedi.

Jacobs, ağustosta Wijnaldum'un Real Salt Lake ile görüştüğünü yazmıştı ancak görünüşe göre Amerikan kulübüyle anlaşma sağlanamadı.

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira da tecrübeli orta saha oyuncusunu istiyordu. Ancak tercih Ittihad Club oldu ve burada vatandaşı Steven Bergwijn ile birlikte oynayacak.

Ittihad Club uzun süre Feyenoord'dan Anis Hadj Moussa için de girişimlerde bulundu. Ancak Suudi kulübünün Rotterdam ekibine banka teminatı vermek istememesi nedeniyle bu transfer şimdi bozulmuş gibi görünüyor.

Ittihad'ın bu pazar günü PSV ile de temasa geçmesi mümkün görünüyor; Hollanda ekibi Esmir Bajraktarevic'e olan ilgiden haberdar. Pazar günü Ajax'a karşı da gol atan Boşnak oyuncu, Zenit St. Petersburg'dan Luiz Henrique ile birlikte Hadj Moussa'nın ardından alternatifler arasında gösteriliyor.



