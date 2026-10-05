Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı ve Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Jorge Jesus'a yönelik sert eleştiriler içeren bir paylaşımı sildi. Bu gelişme, teknik direktör ile milli takımın kaptanı arasında patlak veren ve Ronaldo'nun uluslararası ara döneminde Portekiz kampından ayrılmasına yol açan kriz sırasında yaşandı.

Georgina, daha önce Ronaldo'yu çalıştırmış olan Manchester United'ın efsanevi eski teknik direktörü Sir Alex Ferguson'a atfedilen ve Jesus'un Portekizli yıldıza yaklaşımını eleştiren açıklamaları içeren bir paylaşımda bulunmuştu.

Ancak dolaşıma giren alıntıların sahte olduğu ve Ferguson'a ait olmadığı ortaya çıktı; Georgina da bunun ardından paylaşımı sildi.

Silinen paylaşımda Ferguson'a atfedilen şu ifade yer alıyordu: "Eğer Jesus içten içe onu kullanmaya niyeti olmadığını biliyorduysa, neden onu çağırdı? Kontrolünü kanıtlamak için mi? Bu bir otorite değil, güvensizliktir."

Paylaşımda ayrıca Jesus hakkında tartışmalara yol açan bir başka ifade de bulunuyordu: "Bu adamın nasıl olup da İsa'nın (Mesih) adını taşıyabildiğini anlayamıyorum."

Olay, Ronaldo ile Jesus arasında yaşanan ve milli takımın kaptanının Portekiz kampından ani bir şekilde ayrılmasıyla sonuçlanan gerilimin tam ortasında geldi. Teknik direktör, Norveç galibiyeti ve Uluslar Ligi çeyrek finaline yükselmenin ardından yaşananların bir "yanlış anlaşılmadan" ibaret olduğunu belirterek, Ronaldo'nun gelecekte milli takıma dönmesinin kapısını araladı.

Ronaldo'nun arkadaşı Edu Aguirre de kendi payına kriz hakkında konuşarak Jesus'u milli takımın kaptanına "ihanet" etmekle suçlamış, Portekizli yıldızı çevreleyen atmosfer tartışmalara yol açmaya devam etmişti.