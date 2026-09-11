Tiflis'in ateşli futbol taraftarları, Gürcistan'ı bu eylülde dört gün içinde sahasında iki milli maçta izleme fırsatı bulacakları için büyük heyecan yaşıyor.

Gürcistan'ın başkentte Kuzey İrlanda'ya karşı oynayacağı UEFA Uluslar Ligi açılış maçının ardından Jvarosnebi (Haçlılar), 28 Eylül Pazartesi günü Boris Paichadze Dinamo Arena'da, organizasyonun lig aşamasının 2. maç gününde Ukrayna ile karşılaşacak. Maç biletlerinizi bugün ayırtabilirsiniz.

Gürcistan'ın grubunda (B Ligi 2. Grup) Kuzey İrlanda ve Ukrayna'nın yanı sıra Macaristan da yer alıyor. Lig aşamasında bu üç takımla da iç saha ve deplasmanda olmak üzere oynayacaklar (toplam altı maç).

Her grubun lideri 2028-29 UEFA Uluslar Ligi A'ya yükselecek, her grubun dördüncüsü ise 2028-29 UEFA Uluslar Ligi C'ye düşecek. Ayrıca her grubun ikinci ve üçüncü sıradaki takımları, iki ayak üzerinden iç saha ve deplasmanda oynanacak yükselme/düşme play-off'larına kalacak.

GOAL, Gürcistan-Ukrayna UEFA Uluslar Ligi maçının biletlerini hemen nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, fiyatlar, bulunabilirlik ve satın alınabilecek en iyi yerler dahil olmak üzere derledi.

Gürcistan-Ukrayna UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman?

Gürcistan-Ukrayna maçı, 28 Eylül Pazartesi günü Boris Paichadze Dinamo Arena'da (Tiflis) oynanacak ve karşılaşmanın başlama saati 20.00 (GET) olarak planlandı.

UEFA Nations League B - Hafta 2 28 Eyl 2026 - 12:00 Boris Paichadze Dinamo Arena

Gürcistan-Ukrayna UEFA Uluslar Ligi bileti nasıl alınır?

Gürcistan-Ukrayna UEFA Uluslar Ligi maçı için resmi biletler ilk olarak ağustos ayının sonunda satışa çıktı.

Genel ve Gürcistan taraftar tribünleri için: Gürcistan Futbol Federasyonu, stattaki ana biletleri yalnızca resmi Gürcü bilet portalı Biletebi.ge üzerinden internetten satıyor.

Ukrayna deplasman tribünleri için: Ukrayna Futbol Federasyonu, deplasman taraftar kontenjanını (9 ve 10. sektörler) doğrudan yönetiyor.

Son dakika koltuk bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Garantili transferler: StubHub üzerinden yapılan her satın alım, platformun FanProtect programı tarafından güvence altına alınıyor. Bu da alıcılara biletlerin geçerli olacağı ve maç gününe zamanında ulaşacağı konusunda güven veriyor.

Gürcistan-Ukrayna UEFA Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

Tiflis'teki Boris Paichadze Dinamo Arena'da oynanacak Gürcistan-Ukrayna UEFA Uluslar Ligi maçı için resmi bilet fiyatları 20 GEL ile 100 GEL (Gürcistan Larisi) arasında değişiyor, bu da yaklaşık 6 € ile 33 €'ya denk geliyor.

Resmi fiyatlandırma yapısı, oturma yeri ve sahayı görüş açısına göre dört farklı kategoriye ayrılıyor:

Kategori 4 - 20 GEL (6 €)

Kategori 3 - 40 GEL (13 €)

Kategori 2 - 70 GEL (23 €)

Kategori 1 - 100 GEL (33 €)

Boris Paichadze Dinamo Arena, standart futbol izleme kategorilerine göre düzenlenmiştir:

Kategori 1 ve 2 (Uzun kenar alt ve üst tribünler) : Bunlar, sahanın ana yan çizgileri boyunca konumlanan ve oyunu en net şekilde görme imkanı sunan premium bölümlerdir.

Kategori 3 ve 4 (Kısa kenar / kale arkaları) : Daha ucuz olan bu kategoriler, hem alt hem üst tribünlerde kalelerin arkasında yer alır.

Deplasman taraftar bölgesi : Ukrayna Futbol Federasyonu, deplasman taraftarlarına ayrılan sektörlerin 9 ve 10. sektörlerde bulunduğunu doğruladı (Metreveli Caddesi'ndeki H Girişi üzerinden erişiliyor).

Ek bilgiler için tarih yaklaştıkça milli takımın resmi sitelerini, güncel bulunabilirlik için de StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Boris Paichadze Dinamo Arena hakkında bilmeniz gereken her şey

Aslen 1936'da Dinamo Stadyumu adıyla açılan Boris Paichadze Dinamo Arena, Gürcistan'ın en büyük ve en ünlü stadyumudur. Başkent Tiflis'in kalbinde yer alan stat, 54.549 seyirci kapasitesine sahiptir. FC Dinamo Tiflis, Gürcistan milli futbol takımı ve Gürcistan milli ragbi birliği takımının gururla kullandığı evdir.

1970'lerde Dinamo Tiflis çok başarılı bir dönem geçirdi ve artan kalabalığı karşılamak için stadyum tamamen yeniden inşa edildi (1976).

Gürcistan bağımsızlığını kazandıktan sonra stadyumun adı, 1940'ların efsane golcüsü ve Gürcistan'ın en büyük futbolcularından biri olarak geniş kabul gören Boris Paichadze'nin onuruna değiştirildi.

2006 yılında stadyum büyük bir modernizasyondan geçti. Güvenlik ve UEFA standartlarını karşılamak için tamamen koltuklu bir stadyuma dönüştürüldü. Bu da kapasiteyi eski çok yüksek rakamlarından bugünkü formatına ciddi şekilde düşürdü.

Boris Paichadze Dinamo Arena'da unutulmaz anlar:

Liverpool'un batışı (1979) : Dinamo Tiflis, bir Avrupa Kupası maçında Avrupa'nın güçlü ekiplerinden Liverpool'u ağırladı. Dinamo, Liverpool'u 3-0'la tamamen dağıttı. Resmi kapasite daha düşük olsa da yerel haberler, koridorlarda ve geçiş alanlarında ayakta durulmasıyla birlikte akıl almaz 110.000 taraftarın stadyuma sıkıştığını belirtiyor. Bu sayı, stat tarihinin en yüksek seyirci rekoru olarak duruyor.

Meşaleler denizi (1981) : Dinamo Tiflis, Almanya'da prestijli 1980-81 Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı kazandıktan sonra kutlama için evine döndü. 80.000'den fazla taraftar, kahramanlarını ikonik ve ışıl ışıl bir kutlamayla karşılamak için yanan meşalelerle stadyumu doldurdu.

Tamamen İspanyol kapışması (2015) : Arena, 2015 UEFA Süper Kupası'na ev sahipliği yaptığında dünya futbolunun dikkatini üzerine çekti. Nefes kesen mücadelede Barcelona, kapalı gişe oynanan maçta Sevilla'yı 5-4 mağlup etti.

Baba-oğul başyapıtı: Stadyum, 1936'da bir baba (Archil Kurdiani) tarafından inşa edilip 40 yıl sonra aynı babanın mimar oğlu (Gia Kurdiani) ile birlikte tamamen yeniden tasarladığı ender bir mimari harikadır.

Oraya nasıl gidilir?

Boris Paichadze Dinamo Arena, Tiflis şehir merkezinin hemen kuzeyinde, merkezi ve yoğun bir ticari bölgede bulunduğu için özel araç yerine toplu taşıma şiddetle tavsiye edilir.

Metro ile: Tiflis Metrosu ucuzdur (1 GEL), hızlıdır ve maç günü trafiğinden kaçınmayı sağlar.

Station Square (Vagzalis Moedani): Birinci Hat (Kırmızı Hat) ile Saburtalo Hattı'nın (Yeşil Hat) kesiştiği ana merkezdir. İstasyondan çıkın, Tevedore Megvedeli Caddesi boyunca yürüyün, Tsabadze Caddesi'nde sola dönün ve stadı göreceksiniz.

Otobüs ile: Çok sayıda şehir otobüsü doğrudan stadın önünde ya da beş dakikalık yürüme mesafesinde durur.

306, 308, 311, 315, 320, 351, 362, 431 ve 476 numaralı otobüsler doğrudan stat yakınında ya da Tsereteli Metro merkezi civarında durur. Merkezi bölgelerden geliyorsanız 31 ve 37 numaralı otobüsler Rustaveli Caddesi'nden doğrudan Station Square'e gider.

Tren ile: Tiflis dışından geliyorsanız (Batum, Kutaisi veya Gori gibi), bölgesel bir tren kullanabilirsiniz. Station Square'deki Tiflis Merkez Demiryolu İstasyonu'nda inin. Stat, peronların yalnızca birkaç blok kuzeyinde yer alır; bu da kolay bir 10 dakikalık yürüyüş anlamına gelir.

Araba ile: Yoğun trafik ve etkinlik günlerinde sınırlı park imkanı nedeniyle kendi aracınızla gelmeniz genel olarak tavsiye edilmez. Arena'da özel bir halka açık otopark yoktur, ancak aracınızı Tiflis Merkez İstasyonu otoparkına bırakıp kalan mesafeyi yürüyebilirsiniz.

Gürcistan-Ukrayna UEFA Uluslar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Gürcistan-Ukrayna: Son durum

FIFA sıralaması: Gürcistan (#72) - Kosova (#33)

Gürcistan, bu yıl mart ayından bu yana Tiflis'te İsrail ve Romanya ile hazırlık maçlarında berabere kalıp Bahreyn'i yenmesinin ardından, 2026'daki yenilmezlik serisini sahasında sürdürmeyi hedefliyor. Takımın son iç saha yenilgisi geçen kasım ayında bir Dünya Kupası elemesinde İspanya'ya karşı 0-4'lük skorla geldi.

Ukrayna ise Dünya Kupası play-off'larında İsveç'e karşı aldığı hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından iyi toparlandı ve mart ayında Arnavutluk ile Polonya karşısında hazırlık maçı galibiyetleri aldı.

Gürcistan-Ukrayna: Son kafa kafaya istatistikler

Gürcistan, Ukrayna'yı daha önce hiç yenemedi. İki takım arasındaki toplam rekabette 11 önceki maçta Ukrayna'nın 7 galibiyeti, 4 beraberlik ve Gürcistan'ın 0 galibiyeti bulunuyor. Ukrayna bu maçlarda toplam 17 gol atarken, Gürcistan 6 kez ağları havalandırdı.

Takımlar 2024-25 UEFA Uluslar Ligi kampanyasında Gürcistan'da karşılaştıklarında puanları paylaştı (1-1), bir ay sonra yeniden karşı karşıya geldiklerinde ise Ukrayna (Polonya'da) 1-0'lık galibiyet aldı.

Grp. 2 Form # P K B K F A +/- Puan Form 1 Gürcistan GEO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Macaristan HUN 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Kuzey İrlanda NIR 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Ukrayna UKR 0 0 0 0 0 0 0 0 Yükselme Yükselme Play-off Küme Düşme Play-off Küme Düşme



