UEFA Uluslar Ligi, Gürcistan'ın Tiflis'teki ikonik Boris Paichadze Dinamo Arena'da Macaristan'ı ağırlayacağı dikkat çekici bir maçla geri dönüyor. Her iki ülke de Avrupa futbolunda yükselişini sürdürürken, bu grup aşaması karşılaşması yükselme puanları almayı hedefleyen iki takım için de kritik bir fikstür niteliği taşıyor.

GOAL, stat bilgileri, bilet fiyat kategorileri ve yerinizi nasıl alacağınıza dair tüm gerekli detayları sunuyor.

Gürcistan - Macaristan UEFA Uluslar Ligi B maçı ne zaman başlayacak?

Gürcistan - Macaristan maçı, Tiflis'teki Boris Paichadze Dinamo Arena'da oynanacak ve bu UEFA Uluslar Ligi B, 2. Grup karşılaşmasının başlangıç saati olarak planlandı.

UEFA Nations League B - Hafta 5 14 Kas 2026 - 12:00 Boris Paichadze Dinamo Arena

Gürcistan - Macaristan bileti nereden alınır?

Resmî birincil biletler, Tiflis'teki iç saha millî maçları için standart satışları yöneten Gürcistan Futbol Federasyonu'nun bilet portalı üzerinden doğrudan dağıtılıyor. Taraftarların, genel satışlar açıldığında bilet alabilmek için resmî portalda erkenden hesap oluşturması gerekiyor.

Birincil kontenjanların tamamen tükenmesi veya statta belirli oturma bölümlerinin uygun olmaması durumunda, Ticombo gibi ikincil bilet platformları, resmî sitedeki ilanlar tükendiğinde başvurulabilecek seçenek oluyor.

Gürcistan - Macaristan biletleri ne kadar?

Resmî bilet portalında standart tek maç biletleri, Boris Paichadze Dinamo Arena içindeki genel satış tribünleri için bölüm kategorisine bağlı olarak yaklaşık 10 € ile 30 € arasında başlıyor.

İkincil piyasada Ticombo gibi platformlarda giriş fiyatları, standart birincil genel kontenjanlar tükendiğinde yaklaşık 234 €'dan başlıyor.

Gürcistan - Macaristan UEFA Uluslar Ligi B: Bilmeniz gereken her şey

Gürcistan - Macaristan form durumu

Gürcistan bu maça son beş karşılaşmasında aldığı iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetlik performansla çıkıyor. Takımın son maçı, 5 Haziran 2026'da Bahreyn karşısında alınan 2-0'lık hazırlık maçı galibiyeti oldu. Bundan üç gün önce ise Romanya ile 1-1 berabere kalmıştı. Gürcistan 2026'nın daha erken bölümünde deplasmanda Litvanya'yı 2-0 yendi ve İsrail ile 2-2 berabere kaldı. Bu süreçteki tek yenilgisi ise Kasım 2025'te Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyet oldu ve bu sonuç eleme kampanyasını sona erdirdi.

Macaristan da son beş maçından iki galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetlik bir tabloyla geliyor. Takımın en son sonucu, 9 Haziran 2026'da Kazakistan karşısında alınan 3-1'lik hazırlık maçı galibiyeti oldu. Bundan sadece birkaç gün önce de Finlandiya'yı 2-1 mağlup etmişti. Mart 2026'da Yunanistan ile golsüz berabere kalması ve Slovenya karşısında aldığı 1-0'lık galibiyet, son dönemdeki olumlu sonuçlarını tamamlıyor. Son yenilgisi ise Kasım 2025'te Dünya Kupası elemelerinde İrlanda'ya karşı aldığı 3-2'lik mağlubiyetti.

Gürcistan - Macaristan: Son maçların geçmişi

Bu iki takım arasındaki en son karşılaşma Eylül 2001'de oynandı ve Gürcistan, UEFA Dünya Kupası elemelerinde Tiflis'te Macaristan'ı 3-1 mağlup etti. Ülkeler arasındaki kayda geçen tek diğer maç ise aynı eleme kampanyasında üç ay önce, Haziran 2001'de oynandı ve Macaristan sahasında 4-1 kazandı. Kayıtlardaki iki karşılaşmada da tarafların birer galibiyeti bulunuyor.



