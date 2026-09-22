UEFA Uluslar Ligi, Gürcistan'ın Tiflis'teki ikonik Boris Paichadze Dinamo Arena'da Macaristan'ı ağırlayacağı dikkat çekici bir maçla geri dönüyor. Her iki ülke de Avrupa futbolunda yükselişini sürdürürken, bu grup aşaması karşılaşması yükselme puanlarını almak isteyen iki takım için de kritik bir fikstür niteliği taşıyor.

GOAL, stat bilgileri, bilet fiyat kategorileri ve yerinizi nasıl alacağınıza dair gerekli tüm detayları sunuyor.

Gürcistan - Macaristan UEFA Uluslar Ligi B maçı ne zaman başlayacak?

Gürcistan - Macaristan maçı, Tiflis'teki Boris Paichadze Dinamo Arena'da oynanacak ve bu UEFA Uluslar Ligi B, 2. Grup karşılaşmasının başlama saati olarak planlandı.

UEFA Nations League B - Hafta 5 14 Kas 2026 - 12:00 Boris Paichadze Dinamo Arena

Gürcistan - Macaristan biletleri nereden alınır?

Resmî birincil biletler, Tiflis'teki iç saha millî maçları için standart satışları yöneten Gürcistan Futbol Federasyonu'nun bilet portalı üzerinden doğrudan dağıtılıyor. Taraftarların, genel satışlar açıldığında bilet alabilmek için resmî portalda erkenden hesap oluşturması gerekiyor.

Eğer birincil kontenjan tamamen tükenirse veya stattaki belirli oturma bölümleri uygun olmazsa, Ticombo, resmî sitedeki listeler tükenmişse başvurulacak seçenek olarak öne çıkıyor.

Gürcistan - Macaristan biletleri ne kadar?

Resmî bilet portalında standart tek maç biletleri, Boris Paichadze Dinamo Arena içindeki genel giriş tribünleri için bölüm kategorisine bağlı olarak yaklaşık 10 € ile 30 € arasında başlıyor.

Ticombo gibi ikincil pazarda giriş fiyatları, standart birincil genel kontenjanlar tükendiğinde yaklaşık 234 €'dan başlıyor.

Gürcistan - Macaristan UEFA Uluslar Ligi B: Bilmeniz gereken her şey

Gürcistan - Macaristan form durumu

Gürcistan bu maça son beş karşılaşmasında aldığı iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgiyle geliyor. Son maçında 5 Haziran 2026'da Bahreyn'i hazırlık karşılaşmasında 2-0 yendi; bundan üç gün önce ise Romanya ile 1-1 berabere kaldı. Gürcistan 2026'nın daha erken bölümünde deplasmanda Litvanya'yı 2-0 mağlup etti ve İsrail ile 2-2 berabere kaldı. Bu süreçteki tek yenilgisi ise Kasım 2025'te Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan'a karşı aldığı ve eleme kampanyasını sona erdiren 2-1'lik mağlubiyet oldu.

Macaristan da son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son sonucu, 9 Haziran 2026'da Kazakistan'a karşı hazırlık maçında aldığı 3-1'lik galibiyetti; bundan sadece birkaç gün önce de Finlandiya'yı 2-1 mağlup etti. Mart 2026'da Yunanistan ile golsüz berabere kalması ve Slovenya karşısındaki 1-0'lık galibiyeti, son dönemdeki olumlu sonuçlarını tamamlıyor. Son yenilgisi ise Kasım 2025'te Dünya Kupası elemelerinde İrlanda'ya karşı alınan 3-2'lik mağlubiyet oldu.

Gürcistan - Macaristan: Son karşılaşmaların karnesi

İki takım arasındaki en son karşılaşma Eylül 2001'de oynandı ve Gürcistan, UEFA Dünya Kupası elemelerinde Tiflis'te Macaristan'ı 3-1 yendi. Bu ülkeler arasında kayda geçen tek diğer maç ise üç ay önce, Haziran 2001'de aynı eleme kampanyasında oynandı ve Macaristan sahasında 4-1 kazandı. Kayıtlardaki bu iki karşılaşmada da taraflar birer galibiyet aldı.



