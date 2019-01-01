Georges-Kevin N'Koudou: Abdullah Avcı ve Mauricio Pochettino birbirine benzer felsefeye sahip

Tottenham'dan transfer edilen Fransız futbolcu, Mauricio Pochettino ile Abdullah Avcı'nın oyun felsefelerinin birbirine benzediğini söyledi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Georges-Kevin N'Koudou kulübün YouTube kanalına röportaj verdi.

'dan transfer edilen 24 yaşındaki Fransız futbolcu Beşiktaş taraftarı, teknik direktör Abdullah Avcı ve yeni sezona dair hedeflerinden bahsetti.

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İşte N'Koudou'nun açıklamalarından öne çıkan detaylar:



"Gerçekten çok şaşırdım. Çünkü tesisler çok iyi, ülke çok iyi, şehir çok güzel. Kulübün büyüklüğünden herkes bahsediyor. İlk izlenimim çok oumlu. Sezona başlamak için çok heyecanlanıyorum."



"Burası çok büyük bir kulüp. Kulübün büyüklüğü, tarihi, kazandığı kupalar, sürekli şampiyonluğa oynaması, taraftar kitlesi beni etkiledi tabi ki. Ben Tottenham'da aslında uzun bir süre kaldım. Orada işler çok umduğum gibi de gitmedi ama bu sorun değil. Bu tercihten herhangi bir pişmanlık duymuyorum çünkü orada kaldığım dönemde de çok şey öğrendim. Artık oradaki bu dönemden sonra bir değişime ihtiacım vardı. Bu da kararı vermemde çok önemli faktörlerden biri."



"Beşiktaş'ın teklifini ilk aldığım andan beri herkes Beşiktaş taraftarını anlatıyor. Ben de çok merak ediyorum. Bu bakımdan da heyecanlıyım. Benzer tecrübeyi 'da yaşadım. Çünkü orada da tutkulu taraftar topluluğu var. Anlatılanlara göre burada da benzer bir atmosfer var. Dediğim gibi bir an önce sahaya çıkıp taraftarların oluşturduğu o atmosferi görmeyi ben de sabırsızlıkla bekliyorum."



"Ben hızlı, çabuk bir oyuncu olarak tanınıyorum. Dripling özelliğim var. En belirgin özelliğim asist özelliğim. Belki istatistiklere baktığınızda benim gol sayımı yüksek göremezsiniz. Ancak genelde son final pasını yapan oyuncu pozisyonumdaydım. En karakteristik özelliğim asist."



"Rakiplere dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü şuna inanıyorum, bu sezon Beşiktaş olarak burada bulunan oyuncuların kalitesiyle çok önemli işler başaracağız. Sezon sonu geldiğinde de hep birlikte kupayı kaldıracağız. Oyun felsefesi anlamında teknik direktör kararı verir ve ben de oyun verdiği karara göre, oyun oyun felfesine göre adapte olmaya çalışırım."



"Hocamız donanımlı ve üst düzey bir teknik direktör. Takımdan istediği topa sahip olmak, yoğun bir tempda oynamak ve baskı yapmak. Zaten Tottenham'da aşağı yukarı benzer felsefeye sahip bir teknik direktörümüz vardı. Buna çok kolay bir şekilde adapte olacağımı düşünüyorum. Saha içinde tavır, tutku anlamında çok konuşan bir oyuncu değilim. Beni genelde sakin görürsünüz. Umarım topla konuştuğumda takıma çok faydalı işler yapacağım."



"Uzun bir kontratım var burada. Kesinlikle buraya katkı sağlamaya geldim. Gittiğim kulüplerde uzun zamandır ben sürekli oynama şansı bulamadım. Burada artık Ligi'nde Beşiktaş ile birlikte benim için yeni bir dönem başlıyor. Buraya öğrenmeye geldim. Öğrenirken de takıma katkı sağlayabileceğim en yüksek katkıyı sağlamaya geldim."