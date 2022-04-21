George Weah: "Mohamed Salah ve Sadio Mane üzerlerinde Ballon d'Or baskısı hissetmemeli"

Afrika futbolunun Avrupa'ya PSG ve Milan formalarıyla damga vuran golcüsü George Weah, Liverpool'un dünyaca ünlü iki Afrikalı oyuncusu Mohamed Salah ve Sadio Mane'nin üzerlerinde Ballon d'Or baskısı hissettiklerini söyledi.

Ülkesi Liberya'da cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Weah, futbol tarihinin Ballon d'Or kazanan tek Afrikalı oyuncusu konumunda yer alıyor.

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Fransız basınından Canal +'ya verdiği demeçte iki oyuncunun ödülü kazanabilmek için büyük bir mücadele verdiklerini belirten Weah, takımlarla kazanılacak kupaların bireysel ödüllerden daha değerli olduğunu belirtti:

"Salah ve Mane üzerlerinde gereksiz bir baskı hissetmemeli. Ailemi yaşadıkları yoksulluktan kurtarmak için çok çalıştım ve Ballon d'Or'u bu şekilde kazandım. Bunu benden sonra başaran Afrikalı bir oyuncu olmadı ama Salah ve Mane bu durumu kafaya takmadan, iyi performans vermeye ve gelişmeye odaklanmalı"

Şansları yüksek gösteriliyor

Liverpool'un Premier Lig'de Manchester City'i yakalamasında başrolü oynayan ikiliden Salah bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 42 maçta 30 gol atarken, 12 de asist yapmıştı.

Ülkesi Mısır'ın Dünya Kupası'na gidebilmek için Senegal ile oynadığı play off maçında Katar biletine veda etmelerine neden olan penaltı vuruşunda fileleri bulamayan 29 yaşındaki oyuncu, büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı.

Ülkesi Senegal ile Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan ve Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan 30 yaşındaki Mane ise bu sezon Liverpool forması giydiği 42 karşılaşmada 19 gol atarken, iki gol pası verdi.

İki oyuncunun da Liverpool'un sezonu Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonu olarak tamamlaması halinde ödül için şansı yüksek görünüyor.

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