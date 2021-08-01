Fenerbahçe’nin Sloven orta saha oyuncusuna Genoa’nın ardından Sampdoria da talip oldu.

İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria, Miha Zajc için Fenerbahçe’ye bir teklif götürmeye hazırlanıyor. Sampdoria, Miha Zajc’ın hazırlık maçlarındaki performansını yakından takip etmişti.

La Gazzetta dello Sport’ya yer alan habere göre; Sampdoria teknik direktörü Roberto D'Aversa, Sloven oyuncunun taktiğine çok iyi uyum sağlayacağını düşünüyor.

Geçen sezonun ikinci yarısında Parma’yı çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam, ağırlıklı olarak 4-3-3 dizilişini kullanmış ve iki merkez orta sahayla oynamayı tercih etmişti.

2020/21 sezonunu Genoa’da kiralık olarak geçiren Miha Zajc, İtalyan ekibinde beşli orta saha hattının ortasında görev yapmıştı.

Basında Genoa’nın Miha Zajc’ın bonservisini almak için girişimlerde bulunduğuna yönelik haberler de çıkmıştı.

Özellikle Davide Ballardini göreve geldikten sonra Genoa’daki çizgisini yukarı çıkaran Zajc için iki İtalyan kulübü arasında bir çekişme yaşanabilir.

Hazırlık maçlarında parladı

Fenerbahçe'nin Zwolle ve Greuther Fürth ile oynadığı maçlarda fileleri havalandıran Miha Zajc, üç hazırlık karşılaşmasında iki gol atıp, bir asist yaptı.

Ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Zajc'ın hazırlık kampında yıldızlaşması taraftarları ikiye bölerken, 27 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe'de bekleneni veremedim, ama pes etmiyorum. Burada kalmak ve şampiyonluk yaşamak istiyorum" açıklamasını yapmıştı.

Miha Zajc’ın kariyeri

Fenerbahçe’nin 2019’da Empoli’den 3,5 milyon euro’ya transfer ettiği Zajc, sarı lacivertli forma ile 27 maçta dört gol ve bir asistle oynadı.

17/18 sezonunda Serie B’yi 41 maçta 8 gol, 14 asistle tamamlayan Zajc, Empoli’nin Serie A’ya yükselmesinde büyük pay sahibiydi.

Bir sonraki sezon Serie A’da 20 maça çıkan Zajc, üç gol ve iki asist üretti. Fenerbahçe’de geniş kadro nedeniyle kadronun vazgeçilmezleri arasına giremeyen Zajc, İstanbul’da geçirdiği iki sezonda da Süper Lig’de 10’ar maçta boy gösterdi.

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