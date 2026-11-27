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Milutin Osmajic kendini anlattı; geçmişinden, bugününden ve geleceğinden söz etti.

Genoa'nın 27 yaşındaki Karadağlı santrforu, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Kuzey tribünündeki 'Os-magic' yazılı pankart mı? Büyülü bir andı, mutlu olmamam mümkün değil. Kendimi çok iyi hissediyorum ama her şeyden önemlisi, kulübümün iyi gitmesini ve kazanmasını görmek beni çok mutlu ediyor."

"De Rossi benim için çok önemli biri. Daha gençken onun ve Vucinic'in oynadığı Roma maçlarını evde televizyondan izlerdim. Futbolcu olarak onu çok severdim, şimdi ise teknik direktörüm. Yazın Genoa'ya gelme ihtimali doğduğunda onunla çalışma fikri beni çok mutlu etti. Çünkü karizmatik ve çok iyi bir teknik direktör; her gün bana çok şey öğretiyor ve sürekli gelişmeme yardımcı oluyor. Onunla sınırlarımı hep daha ileri taşıyorum."

"Inter'le sıradaki iki maçımızın, ligde San Siro'da ve Coppa Italia'da oynayacağımız karşılaşmaların nasıl geçeceği mi? Üst düzey bir kulüpten söz ediyoruz. Onlara karşı elimizden gelen en iyi maçı oynamaya çalışmalı ve sahanın her bölgesinde konsantrasyonumuzu korumalıyız. Çünkü böyle rakiplere karşı yapılabilecek her hatanın bedeli ağır olur. Yine de tehlike yaratabilmek için çözümler bulmamız gerekecek."

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"Günümüz futbolunda sadece agresif değil, yaratıcı da olmak gerekiyor. Önemli olan yalnızca güç değil. Bence kilit nokta bu. 11 maçta 6 gol attım ama bunları yalnızca fiziğim ve mücadelem sayesinde bulmadım. Güçlü savunmacılarla karşılaşıyorsunuz; onları geçmek için zekâ gerekiyor. Annem gençliğinde atletizmle, 100 ve 400 metreyle uğraşmış. Süratimi ondan aldım."

"İngiltere Championship'i ile İtalya Serie A'sındaki oyun tarzı çok farklı. İngiltere'de futbol daha fiziksel ve agresif; bazen bacaklarını korumaya dikkat etmen gerekiyor. Burada ise büyük oyuncular ve çok iyi savunmacılar var, durum farklı. Bence futbol açısından olabilecek en iyi lig burası."