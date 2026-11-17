Peş peşe goller: Robinho Junior, Brezilya U20 Milli Takımı formasıyla üç dakika içinde iki kez ağları buldu.

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Genoa'nın forveti, Peru U20 Milli Takımı'na karşı oynanan ve 9-0 kazanılan hazırlık maçında takımının beşinci golünü 56. dakikada kafayla, altıncı golünü ise 58. dakikada ceza sahası çizgisinden sol ayağıyla çektiği yerden çapraz şutla attı.

Diğer golleri Andrey (hat-trick), Matheos Ferreira, Jhuan Nunes ve Yuri Leles attı; bir gol de Perede'nin kendi kalesine attığı golle geldi.

Brezilya'nın Belem kentindeki Estadio Estadual Jornalista Edgar Proença stadyumunda (halk arasında Mangueirao veya Estadio Olimpico do Pará olarak da biliniyor) oynanan maç, teknik direktör Paulo Victor'un çalıştırdığı takımın Ocak 2027'de Kolombiya'da düzenlenecek Güney Amerika U20 Turnuvası öncesindeki son sınavıydı. Brezilya, 13 şampiyonlukla turnuva tarihinin en çok kazanan takımı olarak 14. kez zirveye çıkmaya çalışacak.

Ünlü bir futbolcunun oğlu olan Robinho Junior'a dönersek, 2007 doğumlu oyuncu 17 Aralık'ta 19 yaşına girecek. Geçen yaz transfer döneminin son gününde Santos'tan Genoa'ya, 8 milyon avroluk satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer oldu.

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Teknik direktör Daniele De Rossi, ona A takımdaki ilk maç şansını 17 Ekim'de Roma deplasmanında verdi. Robinho Junior, 90. dakikaya yedi dakika kala vatandaşı Junior Messias'ın yerine oyuna girdi. Roma, Arjantinli forvet Santiago Castro'nun 50. ve İtalyan kanat oyuncusu Emanuele Lulli'nin 68. dakikada attığı gollerle o sırada 2-0 öndeydi.

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Robinho, Domenico Criscito'nun çalıştırdığı Primavera takımında şimdiye kadar beş maçta üç gol attı: Atalanta'ya karşı 3-1 kazanılan maçta iki gol kaydetti; Juventus'a karşı yine 3-1 kazanılan maçta ise bir gol ve bir asistle oynadı.

Bu arada Brezilya A Milli Takımı, bugün İtalya saatiyle 11.00'de Singapur'da yeniden sahaya çıkıyor. Rakibi, Japonya'ya karşı oynadığı ve Vinicius'un Kubo ile Nakamura'nın gollerine yanıt olarak iki gol atmasına rağmen 3-2 kaybettiği hazırlık maçından üç gün sonra bu kez ev sahibi Singapur.

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O maçta İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti (Brezilya'nın eski büyük forveti Romario'nun eleştirilerine yine hedef olmuştu), Sakamoto'nun 91. dakikada attığı galibiyet golünün ardından itirazları nedeniyle Barcelona forveti Raphinha ile birlikte yedek kulübesinden ihraç edilmişti.

Ayrıca Inter ve Roma'nın bekleri Carlos Augusto ile Wesley Franca ilk 11'de oynamış, Wesley Franca'nın yerine 78. dakikada Vanderson girmişti.

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Bugün ise ikisi de yedek kulübesinde; Torino kalecisi Lucas Perri maça ilk 11'de başlıyor. Ancelotti, hücum üçlüsünde Estevao, Endrick ve Vinicius'a görev veriyor.