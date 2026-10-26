Genoa - Juventus: Maç bilgileri

Serie A - Hafta 9 28 Eki 2026 - 15:45 Stadio Luigi Ferraris

Genoa CFC, Serie A sezonunun 9. haftasında Juventus FC'yi 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 21.45'te SAST (19.45 GMT / 20.45 CET) Luigi Ferraris Stadyumu'nda ağırlayacak.

Orta sahadaki hücum gücü, Genoa'nın direnciyle karşı karşıya

Juventus, hafta sonu Lecce deplasmanında aldığı kontrollü 2–0'lık galibiyetle Lazio karşısındaki önceki yenilginin ve Rennes ile Avrupa'da oynadığı zorlu 2–2'lik beraberliğin ardından ligde ihtiyaç duyduğu karşılığı verdi. Weston McKennie ve Douglas Luiz'in ilk yarıdaki golleriyle sonuca giden Juventus, hafta içi oynayacağı maç için hızla Ligurya'ya odaklandı. Karşısında, Mikael Ellertsson'ın ilk yarıdaki düzgün vuruşuyla pazar günü Venezia'yı evinde 1–0 yenerek kritik bir galibiyet alan ve özgüven tazeleyen Daniele De Rossi yönetimindeki kararlı Genoa'yı bulacak.

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Kilit eşleşme: Mikael Ellertsson ve Pierre Kalulu

Kanattan doğrudan tehdit: Genoa'ya Venezia karşısında galibiyeti getiren Mikael Ellertsson, 25. dakikada gol perdesini açtı ve kanatlardan hücuma sürekli katkı sağladı. Yarı alanlara yaptığı doğrudan koşular, Juventus savunmasını tetikte kalmaya zorlayacak.

Savunmada istikrar: Juventus savunmasının sağ tarafında farklı taktik rolleri üstlenebilen Pierre Kalulu, Lecce karşısında 41 pas yaptı ve girdiği iki yer mücadelesini de kazandı. Kalulu, kanattaki geçiş hücumlarına destek verirken Ellertsson'ın geriye çıkardığı topları engellemeye çalışacak.

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Taktik analiz ve muhtemel ilk 11'ler

Genoa CFC (3-4-2-1): Bijlow; Otoa, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Traorè, Wiafe, Mitaj; Messias, El Shaarawy; Osmajić.

Juventus FC (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, McKennie, Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; Woltemade, Kolo Muani.

Maça bakış: Deplasmanda maçın açık favorisi olan Juventus, Teun Koopmeiners ve Douglas Luiz'in orta sahada tempoyu kontrol etmesiyle oyunu erken bölümden itibaren rakip yarı sahaya yıkmayı hedefliyor. De Rossi'nin Genoa'sı ise düzenli bir derin ve orta alan savunmasıyla baskıyı karşılayıp Juventus'un ileri çıkan kanat beklerinin arkasına atılacak hızlı dikine toplarla Junior Messias ve Stephan El Shaarawy'yi savunmacılarla bire bir bırakmaya çalışacak.

Takım haberleri ve kadrolar

Genoa, sakatlıkları bulunan Joi Xheto Nuredini ve Lorenzo Colombo'dan bu maçta yararlanamayacak. Teknik direktör Daniele De Rossi muhtemel ilk 11'i henüz doğrulamadı. Maç saatine yaklaşıldıkça yeni bilgiler bekleniyor.

Juventus'un sakat listesi daha kabarık. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien ve Manuel Locatelli sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Spalletti de ilk 11'i henüz açıklamadı. Yeni bilgiler geldikçe eklenecek.

Form durumu

Genoa, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı. Son maçında Serie A'da Roma'ya 2-0 kaybetti; aynı süreçte Parma'ya 2-1, Rapid Bucuresti'ye de 2-0 mağlup oldu. Tek galibiyetini ligde Fiorentina karşısında 2-1'lik skorla elde etti. Bu beş maçta beş gol atıp yedi gol yiyen Genoa'nın performansı, sahanın iki ucunda da yaşadığı sorunları yansıtıyor.

Juventus, son beş maçının ikisini kazandı, birinde berabere kaldı ve ikisini kaybetti. Son maçında Serie A'da Lazio'ya evinde 3-0 yenilerek ağır bir sonuç aldı. Bundan önce Avrupa Ligi'nde Celta Vigo deplasmanında 2-1 kazandı ve ligde Cagliari ile 1-1 berabere kaldı. Bu dönemin öne çıkan sonucu, Atalanta karşısındaki 2-0'lık galibiyetiydi. Juventus, beş maçta dört gol attı ve beş gol yedi.

İkili rekabet

İki takım son olarak 6 Nisan 2026'da karşılaştı. Juventus, evinde ağırladığı Genoa'yı Serie A'da 2-0 yendi. Aralarındaki son beş maçta üstünlük Juventus'taydı: Dört galibiyet, bir beraberlik ve hiç yenilgi. Genoa bu beş karşılaşmanın üçünde gol atamazken Juventus toplam dokuz gol kaydetti.