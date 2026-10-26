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Serie A
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Stadio Luigi Ferraris
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Genoa-Juventus Serie A maçı öncesi: Juventus, dirençli Genoa karşısında Luigi Ferraris'te ses getirmek istiyor

Genoa - Juventus
Serie A
Genoa
Juventus

Lecce deplasmanında alınan 2-0'lık net galibiyet, Juventus'un yeniden kazanma ritmini yakalamasını sağladı. Juventus şimdi, Venezia'yı evinde 1-0 yenerek moral bulan Genoa'yı sınamak için Luigi Ferraris Stadyumu'na gidiyor.

Genoa - Juventus: Maç bilgileri

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Serie A - Hafta 9
Stadio Luigi Ferraris

Genoa CFC, Serie A sezonunun 9. haftasında Juventus FC'yi 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 21.45'te SAST (19.45 GMT / 20.45 CET) Luigi Ferraris Stadyumu'nda ağırlayacak.

Orta sahadaki hücum gücü, Genoa'nın direnciyle karşı karşıya

Juventus, hafta sonu Lecce deplasmanında aldığı kontrollü 2–0'lık galibiyetle Lazio karşısındaki önceki yenilginin ve Rennes ile Avrupa'da oynadığı zorlu 2–2'lik beraberliğin ardından ligde ihtiyaç duyduğu karşılığı verdi. Weston McKennie ve Douglas Luiz'in ilk yarıdaki golleriyle sonuca giden Juventus, hafta içi oynayacağı maç için hızla Ligurya'ya odaklandı. Karşısında, Mikael Ellertsson'ın ilk yarıdaki düzgün vuruşuyla pazar günü Venezia'yı evinde 1–0 yenerek kritik bir galibiyet alan ve özgüven tazeleyen Daniele De Rossi yönetimindeki kararlı Genoa'yı bulacak.

Genoa CFC v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images

Kilit eşleşme: Mikael Ellertsson ve Pierre Kalulu

Kanattan doğrudan tehdit: Genoa'ya Venezia karşısında galibiyeti getiren Mikael Ellertsson, 25. dakikada gol perdesini açtı ve kanatlardan hücuma sürekli katkı sağladı. Yarı alanlara yaptığı doğrudan koşular, Juventus savunmasını tetikte kalmaya zorlayacak.

Savunmada istikrar: Juventus savunmasının sağ tarafında farklı taktik rolleri üstlenebilen Pierre Kalulu, Lecce karşısında 41 pas yaptı ve girdiği iki yer mücadelesini de kazandı. Kalulu, kanattaki geçiş hücumlarına destek verirken Ellertsson'ın geriye çıkardığı topları engellemeye çalışacak.

US Lecce v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images

Taktik analiz ve muhtemel ilk 11'ler

Genoa CFC (3-4-2-1): Bijlow; Otoa, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Traorè, Wiafe, Mitaj; Messias, El Shaarawy; Osmajić.

Juventus FC (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, McKennie, Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; Woltemade, Kolo Muani.

Maça bakış: Deplasmanda maçın açık favorisi olan Juventus, Teun Koopmeiners ve Douglas Luiz'in orta sahada tempoyu kontrol etmesiyle oyunu erken bölümden itibaren rakip yarı sahaya yıkmayı hedefliyor. De Rossi'nin Genoa'sı ise düzenli bir derin ve orta alan savunmasıyla baskıyı karşılayıp Juventus'un ileri çıkan kanat beklerinin arkasına atılacak hızlı dikine toplarla Junior Messias ve Stephan El Shaarawy'yi savunmacılarla bire bir bırakmaya çalışacak.

Takım haberleri ve kadrolar

Genoa vs Juventus Muhtemel kadrolar

3-4-3
Genoa crest
Genoa
GEN
page.match.formation.title
Juventus crest
Juventus
JUV
3-5-2
J. BijlowJ. BijlowL. OestigardL. OestigardJ. VasquezJ. VasquezS. OtoaS. OtoaM. EllertssonM. EllertssonS. WiafeS. WiafeM. MitajM. MitajH. TraoreH. TraoreJ. MessiasJ. MessiasM. OsmajicM. OsmajicS. El ShaarawyS. El ShaarawyG. VicarioG. VicarioG. BremerG. BremerF. GattiF. GattiJ. LucumiJ. LucumiW. McKennieW. McKennieP. KaluluP. KaluluD. LuizD. LuizT. KoopmeinersT. KoopmeinersA. CambiasoA. CambiasoR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniN. WoltemadeN. Woltemade
Juventus crest
Juventus
JUV
3-4-3
Genoa

İlk 11

Juventus

Teknik direktör

  • D. De Rossi
  • L. Spalletti

Genoa, sakatlıkları bulunan Joi Xheto Nuredini ve Lorenzo Colombo'dan bu maçta yararlanamayacak. Teknik direktör Daniele De Rossi muhtemel ilk 11'i henüz doğrulamadı. Maç saatine yaklaşıldıkça yeni bilgiler bekleniyor.

Juventus'un sakat listesi daha kabarık. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien ve Manuel Locatelli sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Spalletti de ilk 11'i henüz açıklamadı. Yeni bilgiler geldikçe eklenecek.

Form durumu

GEN

GEN - Form

PAR
K2-1
RBU
K2-0
FIO
K2-1
ROM
K2-0
VEN
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
4/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
JUV

JUV - Form

CGL
B1-1
CEL
K1-2
LAZ
K0-3
REN
B2-2
LEC
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Genoa, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı. Son maçında Serie A'da Roma'ya 2-0 kaybetti; aynı süreçte Parma'ya 2-1, Rapid Bucuresti'ye de 2-0 mağlup oldu. Tek galibiyetini ligde Fiorentina karşısında 2-1'lik skorla elde etti. Bu beş maçta beş gol atıp yedi gol yiyen Genoa'nın performansı, sahanın iki ucunda da yaşadığı sorunları yansıtıyor.

Juventus, son beş maçının ikisini kazandı, birinde berabere kaldı ve ikisini kaybetti. Son maçında Serie A'da Lazio'ya evinde 3-0 yenilerek ağır bir sonuç aldı. Bundan önce Avrupa Ligi'nde Celta Vigo deplasmanında 2-1 kazandı ve ligde Cagliari ile 1-1 berabere kaldı. Bu dönemin öne çıkan sonucu, Atalanta karşısındaki 2-0'lık galibiyetiydi. Juventus, beş maçta dört gol attı ve beş gol yedi.

İkili rekabet

Kafa Kafaya

GenoaÇizimJuventus
0
1
4
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
2
Genoa badge
Genoa
GEN
0
MS
Serie A
Genoa badge
Genoa
GEN
0
Juventus badge
Juventus
JUV
1
MS
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
1
Genoa badge
Genoa
GEN
0
MS
Serie A
Genoa badge
Genoa
GEN
0
Juventus badge
Juventus
JUV
3
MS
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
0
Genoa badge
Genoa
GEN
0
MS
0Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı0/5

İki takım son olarak 6 Nisan 2026'da karşılaştı. Juventus, evinde ağırladığı Genoa'yı Serie A'da 2-0 yendi. Aralarındaki son beş maçta üstünlük Juventus'taydı: Dört galibiyet, bir beraberlik ve hiç yenilgi. Genoa bu beş karşılaşmanın üçünde gol atamazken Juventus toplam dokuz gol kaydetti.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
InterInterINT
87102310+1322
K
K
K
B
K
2
LazioLazioLAZ
8710165+1122
K
K
K
K
B
3
RomaRomaROM
8530196+1318
B
K
B
B
K
4
AC MilanAC MilanMIL
8530167+918
K
K
B
K
B
5
ComoComoCOM
8521147+717
K
K
B
K
K
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
B
K
K
K
B
7
JuventusJuventusJUV
8422118+314
K
K
B
K
K
8
TorinoTorinoTOR
84131311+213
K
K
K
B
K
9
CagliariCagliariCGL
841369-313
K
K
B
K
K
10
SSC NapoliSSC NapoliNAP
83231310+311
B
K
K
B
K
11
AtalantaAtalantaATA
83141415-110
B
K
K
K
K
12
LecceLecceLEC
8305914-59
K
K
K
K
K
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
K
K
K
B
K
14
SassuoloSassuoloSAS
82241216-48
K
K
B
K
K
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
K
K
K
K
K
16
GenoaGenoaGEN
8215613-77
K
K
K
K
B
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
K
K
K
K
K
18
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
K
K
K
B
K
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
K
K
K
K
K
20
VeneziaVeneziaVEN
8107617-113
K
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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