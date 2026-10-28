Genoa-Juventus maçı: Karşılaşma bilgileri

Serie A - Hafta 9 28 Eki 2026 - 15:45 Stadio Luigi Ferraris

Genoa CFC, Serie A sezonunun 9. haftasında 28 Ekim 2026 Çarşamba günü SAST ile 21.45’te (GMT 19.45 / CET 20.45) Luigi Ferraris Stadyumu’nda Juventus FC’yi ağırlayacak.

Orta saha gücü, Ligurya direnciyle karşı karşıya

Juventus, hafta sonunda Lecce deplasmanında aldığı kontrollü 2-0’lık galibiyetle Lazio karşısındaki önceki yenilginin ve Rennes ile oynadığı zorlu Avrupa maçındaki 2-2’lik beraberliğin ardından ligde ihtiyaç duyduğu karşılığı verdi. İlk yarıda Weston McKennie ve Douglas Luiz’in attığı gollerle galibiyete ulaşan Juventus, hafta içi oynayacağı maç için hızla Ligurya’ya odaklandı. Karşısında, pazar günü Mikael Ellertsson’ın ilk yarıda kaydettiği etkili golle Venezia’yı evinde 1-0 yenerek önemli bir galibiyet alan ve özgüven tazeleyen Daniele De Rossi yönetimindeki kararlı Genoa olacak.

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Kilit eşleşme: Mikael Ellertsson ve Pierre Kalulu

Kanattan doğrudan tehdit: Mikael Ellertsson, Venezia karşısında Genoa’ya galibiyeti getirdi. 25. dakikada gol perdesini açtı ve kanatlardan hücuma sürekli katkı sağladı. Yarı alanlara doğrudan yaptığı koşular, Juventus savunmasının dikkatli kalmasını gerektirecek.

Savunmada istikrar: Pierre Kalulu, Juventus savunmasının sağ tarafında taktiksel çok yönlülük sağlamayı sürdürüyor. Lecce karşısında 41 isabetli pas verdi ve girdiği iki yerde ikili mücadeleyi de kazandı. Kalulu, kanattan gelişen hücum geçişlerine destek verirken Ellertsson’ın çizgiye inip geriye çıkaracağı topları engellemeye çalışacak.

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Genoa’nın muhtemel ilk 11’i:

Bijlow; Otoa, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Traore, Mitaj; Messias, El Shaarawy; Osmajic

Juventus’un muhtemel ilk 11’i:

Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, McKennie, Luiz, Sarr, Cambiaso; Kolo Muani, Woltemade

Takım haberleri ve kadrolar

Genoa, sakatlıkları bulunan Joi Xheto Nuredini ve Lorenzo Colombo’dan bu maçta yararlanamayacak. Teknik direktör Daniele De Rossi muhtemel ilk 11’i henüz doğrulamadı. Maç saatine yakın yeni bilgilerin gelmesi bekleniyor.

Juventus’un sakatlık listesi daha kabarık. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien ve Manuel Locatelli sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Spalletti de kesinleşmiş bir ilk 11 açıklamadı; yeni bilgiler geldikçe eklenecek.

Form durumu

Genoa, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı. Son maçında Serie A’da Roma’ya 2-0 kaybetti; bu süreçte Parma’ya 2-1, Rapid Bucuresti’ye de 2-0 yenildi. Tek galibiyetini ligde Fiorentina karşısında 2-1’lik skorla elde etti. Bu beş maçta beş gol atıp yedi gol yiyen Genoa’nın performansı, sahanın iki ucunda da yaşadığı sorunları yansıtıyor.

Juventus, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son karşılaşmasında Serie A’da Lazio’ya evinde 3-0 yenilerek ağır bir darbe aldı. Öncesinde Avrupa Ligi’nde Celta Vigo deplasmanında 2-1 kazandı ve ligde Cagliari ile 1-1 berabere kaldı. Atalanta karşısındaki 2-0’lık galibiyet, bu dönemin öne çıkan sonucuydu. Juventus, söz konusu beş maçta dört gol atıp beş gol yedi.

İkili rekabet

İki takım son olarak 6 Nisan 2026’da karşılaştı. Juventus, evinde ağırladığı Genoa’yı Serie A’da 2-0 yendi. Son beş karşılaşmada üstünlük kuran Juventus, dört galibiyet ve bir beraberlik aldı, hiç yenilmedi. Genoa bu beş maçın üçünde gol atamazken Juventus toplam dokuz gol kaydetti.