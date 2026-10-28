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Serie A
team-logoGenoa
Stadio Luigi Ferraris
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Genoa-Juventus Serie A maç önü: Juventus, dirençli Genoa karşısında Luigi Ferraris'te güçlü bir mesaj vermeyi hedefliyor

Genoa - Juventus
Serie A
Genoa
Juventus

Lecce deplasmanında fırsatları iyi değerlendirerek 2-0 kazanan ve yeniden galibiyet formunu yakalayan Juventus, şimdi Venezia'yı evinde 1-0 yenmenin moraliyle güçlenen Genoa kadrosunu sınamak için Luigi Ferraris Stadyumu'na gidiyor.

Genoa-Juventus maçı: Karşılaşma bilgileri

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Serie A - Hafta 9
Stadio Luigi Ferraris

Genoa CFC, Serie A sezonunun 9. haftasında 28 Ekim 2026 Çarşamba günü SAST ile 21.45’te (GMT 19.45 / CET 20.45) Luigi Ferraris Stadyumu’nda Juventus FC’yi ağırlayacak.

Orta saha gücü, Ligurya direnciyle karşı karşıya

Juventus, hafta sonunda Lecce deplasmanında aldığı kontrollü 2-0’lık galibiyetle Lazio karşısındaki önceki yenilginin ve Rennes ile oynadığı zorlu Avrupa maçındaki 2-2’lik beraberliğin ardından ligde ihtiyaç duyduğu karşılığı verdi. İlk yarıda Weston McKennie ve Douglas Luiz’in attığı gollerle galibiyete ulaşan Juventus, hafta içi oynayacağı maç için hızla Ligurya’ya odaklandı. Karşısında, pazar günü Mikael Ellertsson’ın ilk yarıda kaydettiği etkili golle Venezia’yı evinde 1-0 yenerek önemli bir galibiyet alan ve özgüven tazeleyen Daniele De Rossi yönetimindeki kararlı Genoa olacak.

Genoa CFC v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images

Kilit eşleşme: Mikael Ellertsson ve Pierre Kalulu

Kanattan doğrudan tehdit: Mikael Ellertsson, Venezia karşısında Genoa’ya galibiyeti getirdi. 25. dakikada gol perdesini açtı ve kanatlardan hücuma sürekli katkı sağladı. Yarı alanlara doğrudan yaptığı koşular, Juventus savunmasının dikkatli kalmasını gerektirecek.

Savunmada istikrar: Pierre Kalulu, Juventus savunmasının sağ tarafında taktiksel çok yönlülük sağlamayı sürdürüyor. Lecce karşısında 41 isabetli pas verdi ve girdiği iki yerde ikili mücadeleyi de kazandı. Kalulu, kanattan gelişen hücum geçişlerine destek verirken Ellertsson’ın çizgiye inip geriye çıkaracağı topları engellemeye çalışacak.

US Lecce v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images

Genoa’nın muhtemel ilk 11’i:

Bijlow; Otoa, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Traore, Mitaj; Messias, El Shaarawy; Osmajic

Juventus’un muhtemel ilk 11’i:

Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, McKennie, Luiz, Sarr, Cambiaso; Kolo Muani, Woltemade

Takım haberleri ve kadrolar

Genoa vs Juventus Muhtemel kadrolar

3-5-2
Genoa crest
Genoa
GEN
Diziliş
Juventus crest
Juventus
JUV
3-5-2
J. BijlowJ. BijlowL. OestigardL. OestigardJ. VasquezJ. VasquezA. MarcandalliA. MarcandalliM. FrendrupM. FrendrupS. El ShaarawyS. El ShaarawyM. EllertssonM. EllertssonH. TraoreH. TraoreT. BaldanziT. BaldanziVitinhaVitinhaM. OsmajicM. OsmajicG. VicarioG. VicarioG. BremerG. BremerF. GattiF. GattiJ. LucumiJ. LucumiW. McKennieW. McKennieP. KaluluP. KaluluD. LuizD. LuizT. KoopmeinersT. KoopmeinersA. CambiasoA. CambiasoR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniN. WoltemadeN. Woltemade
Juventus crest
Juventus
JUV
3-5-2
Genoa

İlk 11

Juventus

Teknik direktör

  • D. De Rossi
  • L. Spalletti

Genoa, sakatlıkları bulunan Joi Xheto Nuredini ve Lorenzo Colombo’dan bu maçta yararlanamayacak. Teknik direktör Daniele De Rossi muhtemel ilk 11’i henüz doğrulamadı. Maç saatine yakın yeni bilgilerin gelmesi bekleniyor.

Juventus’un sakatlık listesi daha kabarık. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien ve Manuel Locatelli sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Spalletti de kesinleşmiş bir ilk 11 açıklamadı; yeni bilgiler geldikçe eklenecek.

Form durumu

GEN

GEN - Form

PAR
K2-1
RBU
K2-0
FIO
K2-1
ROM
K2-0
VEN
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
4/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
JUV

JUV - Form

CGL
B1-1
CEL
K1-2
LAZ
K0-3
REN
B2-2
LEC
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Genoa, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı. Son maçında Serie A’da Roma’ya 2-0 kaybetti; bu süreçte Parma’ya 2-1, Rapid Bucuresti’ye de 2-0 yenildi. Tek galibiyetini ligde Fiorentina karşısında 2-1’lik skorla elde etti. Bu beş maçta beş gol atıp yedi gol yiyen Genoa’nın performansı, sahanın iki ucunda da yaşadığı sorunları yansıtıyor.

Juventus, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son karşılaşmasında Serie A’da Lazio’ya evinde 3-0 yenilerek ağır bir darbe aldı. Öncesinde Avrupa Ligi’nde Celta Vigo deplasmanında 2-1 kazandı ve ligde Cagliari ile 1-1 berabere kaldı. Atalanta karşısındaki 2-0’lık galibiyet, bu dönemin öne çıkan sonucuydu. Juventus, söz konusu beş maçta dört gol atıp beş gol yedi.

İkili rekabet

Kafa Kafaya

GenoaÇizimJuventus
0
1
4
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
2
Genoa badge
Genoa
GEN
0
MS
Serie A
Genoa badge
Genoa
GEN
0
Juventus badge
Juventus
JUV
1
MS
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
1
Genoa badge
Genoa
GEN
0
MS
Serie A
Genoa badge
Genoa
GEN
0
Juventus badge
Juventus
JUV
3
MS
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
0
Genoa badge
Genoa
GEN
0
MS
0Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı0/5

İki takım son olarak 6 Nisan 2026’da karşılaştı. Juventus, evinde ağırladığı Genoa’yı Serie A’da 2-0 yendi. Son beş karşılaşmada üstünlük kuran Juventus, dört galibiyet ve bir beraberlik aldı, hiç yenilmedi. Genoa bu beş maçın üçünde gol atamazken Juventus toplam dokuz gol kaydetti.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
LazioLazioLAZ
9810227+1525
K
K
K
K
K
2
InterInterINT
87102310+1322
K
K
K
B
K
3
RomaRomaROM
9630238+1521
K
B
K
B
B
4
ComoComoCOM
9621178+920
K
K
K
B
K
5
AC MilanAC MilanMIL
8530167+918
K
K
B
K
B
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
B
K
K
K
B
7
JuventusJuventusJUV
8422118+314
K
K
B
K
K
8
TorinoTorinoTOR
94141414013
K
K
K
K
B
9
CagliariCagliariCGL
9414813-513
K
K
K
B
K
10
SSC NapoliSSC NapoliNAP
83231310+311
B
K
K
B
K
11
AtalantaAtalantaATA
83141415-110
B
K
K
K
K
12
LecceLecceLEC
8305914-59
K
K
K
K
K
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
K
K
K
B
K
14
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
K
K
K
B
K
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
K
K
K
K
K
16
GenoaGenoaGEN
8215613-77
K
K
K
K
B
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
K
K
K
K
K
18
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
K
K
K
B
K
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
K
K
K
K
K
20
VeneziaVeneziaVEN
8107617-113
K
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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