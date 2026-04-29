Genoa, Dünya Kupası adayı Justin Bijlow'un sakatlığıyla ilgili haberler yayınladı

İtalyan kulübün yaptığı açıklamaya göre, Justin Bijlow'un Como maçında aldığı sakatlık o kadar da ciddi değil. Sakatlıklara yatkın kaleci, yapılan muayenede herhangi bir hasar tespit edilmemesi üzerine rahat bir nefes aldı.

Bijlow, 0-2 kaybedilen Como maçında, ikinci yarıya girmeden soyunma odasında kaldı. Kalecinin hangi şikayetleri olduğu belli değildi. O anda ev sahibi takım, eski FC Utrecht oyuncusu Anastasios Douvikas'ın golüyle 0-1 gerideydi.

Cesc Fàbregas'ın takımı, ikinci yarıda Assane Diao'nun golüyle maçı sonuçlandırmayı başardı. Como için bu, Avrupa kupalarına katılma mücadelesinde çok önemli üç puandı.

Genoa ise prensipte artık hiçbir şey için oynamıyor. Bijlow'un takımı on dördüncü sırada ve küme düşme potasında bulunan Cremonese'ye karşı on bir puan farkı var. Cenova ekibi, özellikle son dönemde bir atılım yaptı ve bu süreçte Hollandalı kaleci önemli bir rol oynadı.

Kış transfer döneminde Feyenoord'dan gelen Bijlow, Genoa'ya geldiğinden beri her maçta forma giydi. Oynadığı on üç maçın altısında galip geldi, birinde ise berabere kaldı. Bu seri sayesinde takım, küme düşme bölgesinden uzaklaştı.

İyi formu sayesinde Bijlow, geçen ay Ronald Koeman tarafından Norveç ve Ekvador ile oynanacak hazırlık maçları için tekrar milli takıma çağrıldı. Ancak bu maçlarda forma giymedi. Son milli maçına Haziran 2023'te, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde İtalya'ya karşı oynanan maçta (2-3 mağlubiyet) kaleci olarak çıkmıştı.

Genoa'ya göre, kalecinin artık herhangi bir şikayeti yok ve kaleye geri dönebilir. Bu, Dünya Kupası öncesinde Rotterdam doğumlu oyuncu için iyi bir haber: Koeman'ın kadrosunda yer almayı hala hayal edebilir.