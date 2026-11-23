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Genoa ve Lorenzo Colombo için kötü haber. Milan altyapısından yetişen forvet, dün Mapei Stadium'da Sassuolo'ya karşı oynanan maçta dizinden ağır bir sakatlık geçirdi.

Maçın kaderini belirleyen iki golü atan Karadağlı Osmajic'in yerine 83. dakikada oyuna giren 2002 doğumlu futbolcu, tüm oyuncu değişiklikleri yapılmışken 88. dakikada sahayı terk etmek zorunda kaldı. Çapraz bağının koptuğundan endişe ediliyordu ve yapılan tetkikler bunu doğruladı.

Genoa'nın açıklaması şöyle: "Genoa CFC, futbolcumuz Lorenzo Colombo'ya yapılan tetkiklerde sağ dizinin ön çapraz bağında yırtık tespit edildiğini bildirir. Forvetimiz, yeniden yapılandırma ameliyatına geçilebilmesi için önümüzdeki günlerde gerekli uzman değerlendirmelerinden geçecektir."

Genoa ile 2029'da sona erecek bir sözleşmesi bulunan Colombo, muhtemelen 2027-28 sezonunun başında, 2027'de sahalara dönecek. Genoa formasıyla ligde çıktığı 52 maçta 8 gol ve 5 asist kaydetti.