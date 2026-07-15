Genoa, Anfield’daki tarihi galibiyetini, ikonik ve vintage esintili yeni Kappa iç saha formasıyla anıyor

Anfield’da yaşanan efsanevi bir gece hatırlanıyor

Yeni tasarım, İtalyan futbol tarihinin dönüm noktası niteliğindeki bir anı konu alıyor: 18 Mart 1992. O gece, Genoa, Merseyside'a giderek Liverpool'u 2-1 mağlup etti ve Avrupa kupalarında Anfield'da galip gelen ilk İtalyan takımı oldu. Bu sonuç, Graeme Souness'in yönettiği Kırmızılar'ı UEFA Kupası çeyrek final aşamasında eledi ve Stadio Luigi Ferraris'in efsaneleri arasına kazındı.

Ian Rush, Steve McManaman ve John Barnes gibi isimlerin yer aldığı Liverpool takımına karşı Genoa, yarı finale yükselmesini sağlayan muhteşem bir performans sergiledi. O zaferin üzerinden 35 yıl geçen bugün, kulüp 2026-27 sezonunu, dünya futbolunun en ürkütücü stadyumlarından birini susturan oyuncularını onurlandırmak için kullanıyor. "You'll Never Run Alone" (Asla Yalnız Koşmayacaksın) adını taşıyan lansman kampanyası, o Avrupa macerasında kulüp ile taraftarları arasındaki bağı doğrudan yansıtıyor.

Retro estetik, modern performansla buluşuyor

Kappa ile işbirliği içinde hazırlanan forma, 1990'ların ikonik tasarım öğelerini yeniden canlandırıyor; geleneksel kırmızı ve mavi yarıları, 1992'deki orijinal formayı anımsatan vintage bir yaka ve detaylarla harmanlıyor. Görünüşü kesinlikle eski usul olsa da, teknolojisi hiç de öyle değil. Forma, geri dönüştürülmüş KOMBAT™ Pro teknik kumaştan üretilerek modern futbolun yüksek performans taleplerini karşılamasını sağlıyor.

Forma, hafif ve nefes alabilir olacak şekilde tasarlanmış olup, günümüzün yıldızlarına sınırsız hareket özgürlüğü sunuyor. Ancak asıl öne çıkan, formanın taşıdığı duygusal ağırlıktır. 90’lar ile günümüz arasındaki köprüyü kuran Genoa ve Kappa, hem üst düzey bir spor giysisi hem de Grifone taraftarları için tarihi bir eser işlevi gören bir ürün yaratmışlardır.

Kahramanları ve rahmetli kaptanı anmak

Lansmanı kutlamak amacıyla Genoa, 1992 kadrosundan beş efsaneyi bir araya getirdi: Bortolazzi, Ruotolo, Skuhravý, Torrente ve Ferroni. Bu deneyimli yıldızlar, No Panic Agency tarafından geliştirilen ve fotoğrafçı Andrea Venturini tarafından çekilen bir kampanya için yeniden bir araya getirildi. Görüntüler, kulübün Avrupa’daki köklü geçmişini ve o özel nesil oyuncuların kalıcı etkisini güçlü bir şekilde hatırlatıyor.

Önemli bir nokta olarak, kampanya aynı zamanda merhum Gianluca Signorini’ye de saygı duruşunda bulunuyor. 2002 yılında vefat eden eski kaptan, Anfield’ı fetheden takımın kalbi ve ruhuydu. Onun mirası, kulübün kimliğinden ayrı düşünülemez ve 2026-27 sezonuna ait iç saha forması, lider olarak geçirdiği en muhteşem gecenin, gelecek nesil Rossoblu taraftarları tarafından asla unutulmamasını garanti ediyor. Bu, hayallerini gerçekleştirmek için cesaret eden bir takıma ve onları hayal edilemeyecek bir başarıya ulaştıran kaptanına yakışır bir saygı duruşudur.