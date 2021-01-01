Gennaro Gattuso'yu gönderen Napoli, Luciano Spalletti ile sözleşme imzaladı

Napoli, teknik direktörlük için Luciano Spalletti ile anlaştı.

Serie A takımlarında teknik direktör değişiklikleri tüm hızıyla devam ediyor.

Son olarak Napoli, Gennaro Gattuso'dan boşalan koltuğa Luciano Spalletti'yi getirdi.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mavi-beyazlı kulübü yeni sezondan itibaren çalıştıracak hocasını açıkladı.

De Laurentiis, "Luciano Spalletti'nin 1 Temmuz'dan itibaren Napoli'nin yeni teknik direktörü olacağını duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Hoş geldin Luciano. Birlikte büyük işler başaracağız" ifadelerini kullandı.

Luciano Spalletti kimdir?

62 yaşındaki Spaletti, daha önce Serie A'da Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Roma ve Inter, Rusya'da ise Zenit St. Petersburg takımlarını çalıştırmıştı.

1995-1997 yıllar arasında Empoli'yi iki lig birden atlatarak Serie A'ya çıkaran Spalletti, İtalya futbolunun dikkatini çekti. Bir süre orta sıra takımlarda görev yapmaya devam ettikten sonra Roma'nın başına geçti.

Tecrübeli teknik direktör, kariyerinin en uzun dönemini bu kulüpte geçirdi ve sarı-kırmızılı kulübe iki İtalya Kupası kazandırdı. Bu dönemde ayrıca iki kez Serie A'da yılın teknik diektörü seçildi

Daha sonra gittiği Zenit'te ise iki kez Rusya şampiyonu oldu.

Spaletti iki senedir takım çalıştırmıyordu.

Napoli geçen sezon ne yaptı?

Carlo Ancelotti ile yollarını ayırdıktan sonra Gennaro Gattuso' ile çalışan Napoli, geçen sezona da genç teknik direktörle başladı ve onunla bitirdi.

Gattuso yönetiminde Napoli, sezonun ilk yarısını fena geçirmedi. Fakat Aralık ve Ocak ayında alınan yenilgiler, takımın şampiyonluk şansını azalttı. Aynı dönemde Avrupa Ligi'nde Granada'ya elenmek, Gattuso'nun tartışılmasına neden oldu.

İtalyan teknik direktörün gözünden yaşadığı rahatsızlıklar da bazı maçlarda takımının başında olmasını engelledi.

Napoli tüm zorluklara rağmen son haftaya Şampiyonlar Ligi potasında girdi. Fakat sezonun son maçında kendi sahasında Verona ile 1-1'lik skorla berabere kalınca ilk dördün dışına çıktı. Bu sonuç, Gattuso'nun görevine son verilmesine neden oldu.

İtalya'da yeni teknik direktörler

Napoli'den ayrılan Gennaro Gattuso, Fiorentina'nın yolunu tuttu.

Şampiyon Inter, Antonio Conte ile yollarını ayırdı. Conte'nin yerine Lazio'dan ayrılan Simone Inzaghi'nin geçmesi bekleniyor.

Andrea Pirlo'ya veda eden Juventus ise eski teknik direktörü Allegri ile anlaştı.

Roma da sezon sona ermeden Jose Mourinho ile anlaştığını duyurmuştu.