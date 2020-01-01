Gennaro Gattuso: Öldüğümde futbol sahasında olmak istiyorum

Son dönemde gözünden sorun yaşayan Napoli Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Öldüğümde futbol sahasında olmak istiyorum" dedi.

Oküler myastenia gravis hastalığıyla mücadele eden Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, ilginç açıklamalar yaptı.

Pazar günü Napoli'nin 'da 'ya 2-0 yenildiği maç esnasında bir göz bandı takan ve hafta içi oynanan ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmada özel gözlükler kullanan İtalyan teknik direktör basının karşısına geçti. Lazio maçından sonra hastalığı nedeniyle basın toplantısından affını isteyen Gattuso, Torino maçından sonra konuyla ilgili detayları verdi.

"Son 12 gündür kendim değildim" diyen tecrübeli futbol adamı, "Aynada güzel görünmeyen çocuklara bir şeyler söylemek istiyorum. Hayat güzel ve bununla saklanmadan yüzleşmek zorundasınız. Merak etmeyin, daima ileriye bakın çünkü hayat çok güzel ve yaşanmayı hak ediyor" mesajını verdi.

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Gattuso, yaklaşık 10 yıldır bu hastalıkla mücadele ettiğini ama üçüncü kez bu kadar kötü bir noktaya geldiğini açıkladı.

Gözünün kötü göründüğünü bildiğini söyleyen 42 yaşındaki teknik direktör "Sadece kötü görünmesi sorun değil. Bu durum sizi gerçekten bitkin hissettiriyor. Ayrıca günde 24 saat çift görmek sizi gerçekten çok üzüyor. Oyuncularım da beni görünce acı çekiyorlar. Sadece benim gibi bir deli bununla başa çıkabilirdi. Gözüm geçecek ve eskisinden daha yakışıklı gözükeceğim" dedi.

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Gattuso sözlerini söyle sürdürdü:

"Bu benim hayatım ve hayatta daha kötü şeyler de var. Bazılarının zaten yaşayacak bir ayım kaldığını varsaydığını biliyorum ama sizi temin ederim sorun değil... Merak etmeyin, ölmüyorum. Yaşıyorum. Nasıl öleceğime karar vermem gerekirse bunun tüm varlığımı harcadığım yerde olmasını istiyorum. Yani sahada... "

Gattuso'nun boğuştuğu ve oküler miyasteni olarak bilinen otoimmün hatalığı, gözleri kontrol eden kasların zayıflamasına ve göz kapaklarının sarkmasına neden olurken şiddetli yorgunluk ve çift görmeye de yol açabilen bir durumdur.