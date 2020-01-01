Gennaro Gattuso: Lionel Messi'yi yalnızca rüyamda ya da PlayStation'da tutabilirim

Gattuso, Barcelona maçı öncesi Messi'yi tutmanın ne kadar zor bir şey olduğunu bildiğini açıkladı.

teknik direktörü Gennaro Gattuso, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacakları maçı öncesinde, 'yi sadece hayallerinde ya da PlayStation'da tutabileceğini söyledi.

'daki son hafta maçını 'ya karşı 3-1 kazanan Napoli, 8 Ağustos'ta Camp Nou'da 1-1'in rövanşında Barcelona ile karşılaşacak.

Karşılaşma öncesinde Messi hakkındaki görüşleri sorulan Gattuso, "Messi'yi yalnızca rüyamda ya da oğlumun PlayStation'ında tutabilirim. 'da oynarken bugünkü hâlimden 10-15 kilo daha zayıftım ve onu yakalamaya çalışmıştım" dedi.

Daha fazla takım

Lazio'yu mağlup etmelerinin Barça maçı öncesindeki yaklaşımlarını değiştirip değiştirmeyeceği sorusuna da cevap veren Gattuso, "Bence Lazio ve Barcelona çok farklı iki stile sahip takımlar. Lazio, teknik ve fiziksel becerilerin karışımı bir takım. Barcelona ise tamamen kaliteden ibaret. Bence bu farklı bir maç olacak. Takım olarak iyi oynamalıyız ve şansımız olduğundan emin olmalıyız. Niteliklerimizi göstermek için zihnimiz özgür olmalı" ifadelerini kullandı.