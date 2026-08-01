Gennaro Gattuso, Corriere dello Sport'a verdiği demeçte bu hafta antrenmanda Kenneth Taylor ile yaşadığı gerginliğe dönüp baktı. Bunu, Taylor'ın oyuna sonradan girip gol attığı Avellino karşısındaki 6-3'lük hazırlık maçı galibiyetinin ardından yaptı.

Perşembe günü Radio Laziale'de dikkat çekici görüntüler yayımlandı. Görüntülerde bağıran ve sert şekilde el kol hareketleri yapan Gattuso'nun, Taylor'ı antrenman sahasından gönderdiği görülüyordu. Menajer Guido Albers daha önce bunun "bir bardak suda fırtına" olduğunu söylemişti ve durumun gerçekten de böyle olduğu ortaya çıktı.

Cumartesi günü Taylor, Avellino karşısında ikinci yarıda oyuna dahil oldu ve rakibin savunmasındaki bir hatanın ardından doğrudan 6-3'lük gole imza attı. Böylece hareketli bir haftaya mükemmel bir yanıt vermiş oldu.

Gattuso, maçın ardından çok konuşulan o ana değindi. "Beni tanıyan herkes nasıl düşündüğümü ve tarzımın ne olduğunu bilir. Benim için konu otuz dakika sonra kapanır ve bunu bu öğleden sonra da görebildiniz. Ben böyle biriyim."

"Burada sahip olmamız gereken zihniyet bu" diyerek hatta olumlu konuştu. "Bugünden memnunuz, sırf ciddi sakatlıklar nedeniyle hiçbir oyuncuyu kaybetmemiş olmamız bile zararın minimumda kaldığı anlamına geliyor. Bu da bir avantaj."

Lazio için yeni sezon 16 Ağustos'ta Mantova'ya karşı Coppa Italia maçıyla başlayacak. Bir hafta sonra ise Bologna karşısındaki ilk lig maçı oynanacak.

Lazio, Taylor'ı ocak ayında Ajax'tan 17 milyon euronun biraz altında bir bedelle kadrosuna kattı. İtalya'daki ilk altı ayında 21 maçta forma giyen oyuncu, 3 gol atıp 2 asist yaptı. Taylor'ın Roma kulübüyle sözleşmesi 2030 yılının ortasına kadar devam ediyor.