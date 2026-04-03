Gennaro Gattuso, Dünya Kupası'na katılamamanın ardından İtalya milli takım teknik direktörlüğünden derhal istifa etti

İtalya Futbol Federasyonu Cuma günü yaptığı açıklamada, Gennaro Gattuso'nun İtalya milli takım teknik direktörlüğü görevinden ayrılacağını duyurdu. Bu haber bir süredir havada asılı duruyordu.

48 yaşındaki teknik direktör, bu yaz Dünya Kupası'na katılamama sorumluluğunu üstleniyor. "Kendimize koyduğumuz hedefe ulaşamadığımız için kalbim acıyor, milli takım teknik direktörlüğü görevimin sona erdiğini düşünüyorum" dedi ayrılan teknik direktör.

"Milli takımı yönetmek bir onurdu, bunu da forma için özveri ve sadakatle mücadele eden bir grup oyuncuyla yapmak da öyle. Ancak en büyük teşekkürlerim taraftarlara, son aylarda milli takıma olan sevgilerini ve desteklerini hiç kesmeden gösteren tüm İtalyanlara gidiyor."

İtalya Futbol Federasyonu, 15 Haziran 2025'te Gattuso'yu görevden alınan Luciano Spalletti'nin yerine atamıştı. Bosna-Hersek'e penaltı atışlarında yenilen Azzurri, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamadı. İtalyanlar daha önce 2018 ve 2022 Dünya Kupaları'nda da yer almamıştı.

İtalyan Federasyonu önümüzdeki dönemde gerçek bir dönüşüm sürecine girecek. Gattuso'nun ayrılmasının ardından, başkan Gabriele Gravina ve takım menajeri Gianluigi Buffon da görevlerinden ayrılacak.

Oyunculuk kariyeri boyunca 73 kez milli forma giyen Gattuso, 2013 yılından beri teknik direktörlük yapıyor. Milli takım teknik direktörlüğüne atanmadan önce de adının arkasında uzun bir kulüp listesi vardı.

İtalyan teknik adam, FC Sion, US Palermo, OFI Kreta, AC Pisa, AC Milan, Napoli, Valencia, Olympique Marseille ve Hajduk Split takımlarında teknik direktörlük yaptı.