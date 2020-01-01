Gennaro Gattuso: Çok çalışırsanız futbol tanrısı sizi ödüllendirir
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Napoli Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, kazandıkları İtalya Kupası'nın ardından açıklamalarda bulundu.
İtalya Kupası finalinde 90 dakikası golsüz sona eren maçta Napoli, penaltılarla Juventus'u yenerek İtalya Kupası'nı kazandı.
Gattuso, Rai Sport'a verdiği demeçte ekibinin sıkı çalışmasının bir sonucu olarak 'futbol tanrısı' tarafından mükafatlandırıldıklarını söyledi:
"Kim olursa olsun bunu başarabilene saygı duymak gerekir. Şanslıyız. Kızıyorum çünkü; tutku, ciddiyet ve saygı olmalı. Ancak o zaman futbol tanrısı sizi ödüllendirebilir."
İtalyan teknik direktör sözlerini ligde kalan 12 maçı da kazanmak istediklerini söylerek bitirdi.