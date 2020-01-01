Gennaro Gattuso: Çok çalışırsanız futbol tanrısı sizi ödüllendirir

Gennaro Gattusa, İtalya Kupası zaferinin ardından kendilerini futbol tanrısının ödüllendirdiğini dile getirdi.

Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, kazandıkları İtalya Kupası'nın ardından açıklamalarda bulundu.

İtalya Kupası finalinde 90 dakikası golsüz sona eren maçta Napoli, penaltılarla 'u yenerek İtalya Kupası'nı kazandı.

Haberin devamı aşağıda

Gattuso, Rai Sport'a verdiği demeçte ekibinin sıkı çalışmasının bir sonucu olarak 'futbol tanrısı' tarafından mükafatlandırıldıklarını söyledi:

Daha fazla takım

"Kim olursa olsun bunu başarabilene saygı duymak gerekir. Şanslıyız. Kızıyorum çünkü; tutku, ciddiyet ve saygı olmalı. Ancak o zaman futbol tanrısı sizi ödüllendirebilir."

İtalyan teknik direktör sözlerini ligde kalan 12 maçı da kazanmak istediklerini söylerek bitirdi.



