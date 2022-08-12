Il tecnico italiano frena sulle voci di mercato: "Inutile fare promesse che non si possono mantenere, dobbiamo lavorare duramente".

La Liga takımlarından Valencia'nın İspanyol teknik direktörü Gennaro Gattuso, Juventus forması giyen Arthur'u beğendiğini ancak Brezilyalı oyuncuyu transfer edebilecek mali güce sahip olmadıklarını söyledi. Gazzetta dello Sport'a konuşan Gattuso, kulübün ekonomik kaynaklarının bu transfer döneminde Arthur'un maliyetini karşılayamayacağını belirtti.

Ne söylendi?

"Arthur'u beğeniyorum ama onu Valencia'ya getirmeye gücümüz yetmez. Taraftarlara tutamayacağımız sözler vermenin bir faydası yok. Bir oyun kültürü yerleştirmek için çalışmamız ve kimliğimizi bulmamız gerekiyor."

Avrupa'da ilk olarak Barcelona forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'in de dahil olduğu bir takasla 2020-2021 sezonu başında Juventus'a transfer olmuştu. Arthur transferi öncesinde Serie A'ya adeta ambargo koyan Juventus, yıldız oyuncunun transferi sonrasında şampiyonlukları ezeli rakipleri Inter ve Milan'a kaptırmıştı.

Arthur'un AB pasaportunun olmaması nedeniyle yıldız oyuncuyu transfer etmesi halinde AB dışı oyuncularından biriyle yollarını ayırması beklenen Valencia'nın muhtemel Arthur takviyesinin ardından Fenerbahçe'nin de istediği Uruguaylı golcü Maxi Gomez ile yolları ayırması bekleniyordu. Arthur'un maaşından kurtulmak isteyen Juventus'un nasıl bir çözüm bulacağı ise şimdilik netleşmedi.