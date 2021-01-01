Genk'ten açıklama: Fenerbahçe'den Mbwana Samatta transfer listemizde

Fenerbahçe'nin gelecek sezon öncesi elinden çıkarmaya çalıştığı Mbwana Samatta'ya eski kulübü Genk'in ilgisi giderek artıyor.

Sezon başında Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer olan ancak bekleneni veremeyen Mbwana Samatta, sarı - lacivertlileri düşündürüyor.

Sezon sonunda 6 milyon euro karşılığında Aston Villa'dan zorunlu satın alma opsiyonu olan Tanzanyalı yıldız için eski kulübü Genk ciddi bir seçenek durumunda.

Genk Futbol Direktörü Dimitri De Conde konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dimitri De Conde neler söyledi?

Voetbalkrant'a konuşan De Conde, Mbwana Samatta'nın transfer listelerinde yer aldığını vurguladı.

"Eski oyuncumuz Samatta, transfer listemizde yer alıyor. Fakat Fenerbahçe, 6 milyon euro'luk zorunlu satın alma maddesine uyacak. Bu da işleri karmaşık hale getiriyor.

"Kulübümüzün alışık olmadığı bir transfer yapmak istemiyoruz.

"Samatta 28 yaşında ve yüksek maaşı ile bonservisi var. Biz yüksek rakamlar ödeyemeyiz. Başka bir türlü anlaşma olması halinde ise geri dönebileceğini inkar etmem."

Paul Onuachu ayrılıyor mu?

De Conde, attığı gollerle Belçika Ligi'nde gol kralı olan Paul Onuachu'nun transfer durumuyla ilgili de bilgi verdi.

"Paul Onuachu şu an 27 yaşında ve 30'dan fazla gole imza atarak gol krallığını kazandı. Onunla ilgili reddedilemeyecek bir teklif gelirse, transferi için anlaşmaya varabiliriz. Şu an bize gelen herhangi bir teklif yok."

2019 yılında Midtjylland'dan transfer edilen yıldız oyuncuyu daha önce Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı - kırmızılı ekibe transfer edilmesini istemişti.

6 milyon euro'ya Genk'in yolunu tutan Nijeryalı yıldız için Genk, 25-30 milyon euro civarı bir bonservis geliri bekliyor.