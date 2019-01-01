Şampiyonlar Ligi

Genk - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Şampiyonlar Ligi'nde Genk ile Napoli karşı karşıya gelecek. Peki maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci maçında Genk sahasında Napoli'yi konuk edecek.

Genk ilk maçında deplasmanda Salzburg'a 6-2 yenilmiş, Napoli ise sahasında Liverpool'u 2-0'la geçmişti.

Genk - Napoli maçı hangi kanalda?

Genk ile Napoli 2 Ekim Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabaka TSİ 19:55'te başlayacak.

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Bu karşılaşmayı beIN SPORTS 2 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Genk - Napoli muhtemel 11'ler

Genk: Coucke; Maehle, Dewaest, Lucumi, Uronen; Ito, Berge, Hrosovsky, Ndongala; Heynen; Samatta

Napoli: Ospina; Lorenzo, Koulibaly, Rui, Ghoulam; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Mertens, Insigne

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