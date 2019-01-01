Genk - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci maçında Genk sahasında Napoli'yi konuk edecek.
Genk ilk maçında deplasmanda Salzburg'a 6-2 yenilmiş, Napoli ise sahasında Liverpool'u 2-0'la geçmişti.
Genk - Napoli maçı hangi kanalda?
Genk ile Napoli 2 Ekim Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabaka TSİ 19:55'te başlayacak.
Bu karşılaşmayı beIN SPORTS 2 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Genk - Napoli muhtemel 11'ler
Genk: Coucke; Maehle, Dewaest, Lucumi, Uronen; Ito, Berge, Hrosovsky, Ndongala; Heynen; Samatta
Napoli: Ospina; Lorenzo, Koulibaly, Rui, Ghoulam; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Mertens, Insigne