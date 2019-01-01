Genk - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Belçika ekibi Genk, Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Liverpool'u konuk ediyor.

Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında Genk sahasında son şampiyon 'u ağırlıyor.

Gruptaki ilk maçında Salzburg'a 6-2 mağlup olan Genk ikinci maçında 'den bir puan almayı başardı.

Premier Lig'de yoluna dolu dizgin giden Liverpool ise gruptaki ilk maçında Napoli'ye 2-0 mağlup olurken Salzburg karşısında son derece zorlu bir üç puan aldı.

temsilcisi Genk ile İngiltere'nin köklü ekibi Liverpool arasında karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Genk - Liverpool maçı hangi kanalda?

Genk ve Liverpool takımlarının karşı karşıya geleceği maç 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

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TSİ 22:00'de başlayacak zorlu karşılaşma beIN Sports HD 2 kanalından canlı yayınlanacak.

Genk - Liverpool maçının muhtemel 11'leri

Genk XI: Coucke, Uronen, Maehle, Lucumi, Cuesta, Ito, Hrosovsky, Hagi, Berge, Bongonda, Samatta.

Liverpool XI: Alisson, Arnold, Matip, van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner, Wijnaldum, Mane, Origi, Firmino.