Genk - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Samet Çayır
Adana Demirspor vs Osijek 2023Getty Images
UEFA Europa Conference LeagueGenk vs Adana DemirsporGenkAdana Demirspor

Genk - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GOAL Türkiye, bildiriyor.

Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor, hafta içinde Avrupa’da sahaya çıkıyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu’nda Osijel’i eleyen Şimşekler, play-off turunda ise Belçika ekibi Genk ile karşı karşıya geliyor.

Genk - Adana Demirspor maçı hangi kanalda?

Patrick Kluivert’ın öğrencileri, 24 Ağustos Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Of Turu ilk maçında Genk’e konuk olacak.

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Cekega Arena’da oynanacak mücadele saat 21.00’de başlayacak.

Karşılaşma EXXEN ve TV 8.5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Gelecek maç

MaçTarihSaatKanal
Genk - Adana Demirspor24.08.202321.00EXXEN - TV 8.5

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