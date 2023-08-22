Genk - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor, hafta içinde Avrupa’da sahaya çıkıyor.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu’nda Osijel’i eleyen Şimşekler, play-off turunda ise Belçika ekibi Genk ile karşı karşıya geliyor.
Genk - Adana Demirspor maçı hangi kanalda?
Patrick Kluivert’ın öğrencileri, 24 Ağustos Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Of Turu ilk maçında Genk’e konuk olacak.
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Cekega Arena’da oynanacak mücadele saat 21.00’de başlayacak.
Karşılaşma EXXEN ve TV 8.5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Gelecek maç
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|Genk - Adana Demirspor
|24.08.2023
|21.00
|EXXEN - TV 8.5