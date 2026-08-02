İsviçreli Vladimir Petkovic'in Cezayir Milli Takımı teknik direktörlüğündeki günleri sayılı hale geldi. Medyada yer alan haberler, Petkovic'in Cezayir ile yolculuğunun sona yaklaştığını ortaya koydu. Önümüzdeki dönemde resmen açıklanması beklenen bu adım, başka bir teknik direktörün yönetiminde yeni bir dönemin başlangıcına zemin hazırlıyor.

Katar merkezli "beIN Sports" ağının Cezayirli gazetecisi Mohamed Louadahi, resmi "Facebook" hesabında paylaştığı bir gönderide, Vladimir Petkovic'in teknik ekibinin üyelerine, Cezayir Milli Takımı'ndaki görevinin sona erdiğini bildirdiğini açıkladı.

Louadahi, teknik direktör ile Cezayir Futbol Federasyonu arasındaki ayrılığın karşılıklı rızayla gerçekleşeceğini, iki taraf arasındaki ilişkinin sona erdiğine dair resmi açıklamanın beklendiğini belirtti.

Aynı kaynak, son günlerde Petkovic ile Cezayir Federasyonu arasında ciddi anlaşmazlıklar veya "kol bükme" girişimleri bulunduğuna dair konuşulan haberlerin doğru olmadığını vurguladı.

Louadahi, iki tarafın herhangi bir kriz ya da büyük mali talep olmaksızın, sözleşmeyi sonlandırmak için dostane bir anlaşmaya vardıklarını ve bunun iki taraf arasındaki ilişkiyi koruyan sakin bir ayrılığı güvence altına aldığını ifade etti.

Gelecek teknik direktörle ilgili olarak Louadahi, önümüzdeki dönemde Cezayir Milli Takımı'nın yönetimini Petkovic'ten devralmak için İspanyol ekolünün en güçlü aday gibi göründüğünü açıkladı.

Cezayirli spiker Hafid Derradji ise şunları yazdı: "Petkovic, yardımcılarına Cezayir Milli Takımı ile yolculuğunun sona erdiğini ve Cezayir Futbol Federasyonu başkanıyla karşılıklı rızaya dayalı bir anlaşmaya vardıktan sonra Cezayir'i çalıştırmaya devam etmeyeceğini bildirdi."

Bu gelişmelerin teyidinde, gerek İsviçreli teknik direktörün ayrılığı gerekse Cezayir'i önümüzdeki müsabakalarda çalıştıracak yeni teknik direktörün kimliği konusunda, Cezayir Futbol Federasyonu'ndan gelecek resmi açıklama belirleyici olmaya devam ediyor.