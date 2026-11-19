Christian Pulisic, taşıdığı yükü kaldıracak omuzlara ve eleştirilere karşı dayanıklılığa sahip olduğu için övgü topladı. Sevgiyle “Kaptan Amerika” diye anılan oyuncu, ABD'de futbolun simge ismi olma görevini başarıyla sürdürüyor. Eski AC Milan forveti Mark Hateley, San Siro'nun mevcut yıldızının hem futbolcu hem de insan olarak neden övgüyü hak ettiğini GOAL'e anlattı.

Reklam

Almanya, İngiltere ve İtalya'da iz bıraktı

Pulisic'in kariyeri kolaylıkla farklı bir yöne gidebilirdi. Genç yaşta büyük bir yetenek olarak sahneye çıktıktan sonra hakkındaki övgülere kapılabilir ya da göz önünde olmaktan tamamen kaçınarak umut vadeden başlangıcının sönüp gitmesine yol açabilirdi.

Bunun yerine Borussia Dortmund, Chelsea ve Milan formalarıyla Almanya, İngiltere ve İtalya'da en üst düzeyde oynadı ; Stamford Bridge'deki döneminde Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak tarihe geçti.

ABD Millî Takımı'nda 100 maça yaklaşıyor

Serie A'da kişisel rekorlara imza attı . Ülkesini iki Dünya Kupası'nda temsil etti ve A millî takımdaki maç sayısını 92'ye çıkardı. Bu sayı artmaya devam ederken 100 maçlık dönüm noktası da artık yakın.

Kamera önünde yaşamayı hiçbir zaman arzulamayan, cana yakın 28 yaşındaki oyuncu, Amerikan futbolunun yüzü olmaktan nadiren şikâyet etti. Formu ve fiziksel durumu istediği seviyede olmadığında bile ABD Millî Takımı için her zaman elinden geleni yaptı.

Reklam Reklam

Baskı ve beklentileri göğüsledi

Bunun için büyük övgüyü hak ediyor. Milan'da yeni bir sözleşmeye imza atarak kariyeri açısından da doğru kararı vermiş görünüyor. Pulisic'in saha içinde ve dışında karşılaştığı baskılar sorulan eski Milan yıldızı Hateley, London.Bet iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Modern futbolcu için parlak bir örnek.

Related Topics

“Amerika Birleşik Devletleri için yaptıklarını yapabilmek adına geniş omuzlara sahip olmanız gerekir. Bütün bunlara sahip olmalısınız ama eleştirilere karşı da dayanıklı olmanız gerekir. Etrafta çok fazla eleştiri dolaşıyor, diyelim.

“Etrafınızda genç oyuncular olduğunda bunun ne kadar yardımcı olduğunu da görebilirsiniz. Bence Amerika'da böyle çok oyuncu var. Ama Pulisic kulüp futbolunda muhteşemdi.

Reklam

“Sunderland'e giden [Granit] Xhaka gibi oyunculardan biri. Üst düzey bir takım olarak gerçekten bir şeyler başarmak için onu bir ya da iki yıllığına kadronuza katmayı düşüneceğiniz türden bir oyuncu. Onu ne kadar övsem az. Büyük bir yükü kaldırabilecek omuzları var ve gerçekten çok akıllı bir oyuncu.”

San Siro'da yeni sözleşme imzaladı

Pulisic, San Siro'da 2031'e kadar sürecek yeni sözleşmesini imzalamadan önce çok sayıda transfer söylentisine konu olmuştu. Vatandaşı Brad Friedel, Pennsylvania doğumlu oyuncunun nispeten başarılı kariyerindeki ilk zorlu döneminin ardından istikrarı ve sürekliliği tercih etmesinden memnun.

Reklam

Eski ABD Millî Takımı kalecisi kısa süre önce GOAL'e şöyle konuştu: “Geçen yıl onun için zordu. Dünya Kupası sırasında ve sonrasında, sanırım kariyerinde ilk kez ABD'de çok eleştiri aldı. Tabiri caizse biraz gözlerden uzaklaştığını düşünüyorum.

“Görünüşe göre yeniden kendini antrenmanlara verdi. Son bir iki ayda formunu bulmaya başladığı anlaşılıyor. Belki de biraz geri çekilip hayattan ve futboldan yeniden keyif alması gerekiyordu.

Reklam

“Mutlu olduğu yerde bir sözleşme imzalamasının akıllıca ve onun için iyi bir karar olduğunu söylerim. Bir oyuncu olarak onun kadar eleştiri almak hiçbir zaman hoş değildir ama sporun doğasında bu var. Umarım formunu yükseltmeye devam eder, Milan'da çok iyi işler çıkarır ve yapabileceğini bildiğimiz şekilde oynar.”

Millî takım arasının ardından lige dönüş

Pulisic, son millî takım arasında Haiti'ye karşı kazanılan CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek final eşleşmesinin iki maçında da ABD adına gol attı. Manchester United'a gitmeye hazırlanan Mauricio Pochettino ise teknik direktörlük görevine toplamda alınan farklı 8-0'lık galibiyetle veda etti.

Reklam

11 hafta sonunda Serie A'da lider Lazio'nun beş puan gerisinde dördüncü sırada bulunan Milan, pazar günü Frosinone'yi ağırlayarak yeniden sahaya çıkacak. Pulisic, Milan formasıyla çıktığı son beş maçta üç gol attı.