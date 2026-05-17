Geniş destek, büyük kayıp: Feyenoord, milyonlarca euroya transfer ettiği oyuncuyla yeniden vedalaşabilir

Algemeen Dagblad gazetesi Pazar günü, Gonçalo Borges'in sadece bir sezonun ardından Rotterdam'dan ayrılacağı yönünde haber verdi. Gazeteye göre, 25 yaşındaki Portekizli oyuncunun De Kuip'teki görevi sona erdi ve Feyenoord kulübü ciddi bir zarara uğrayacak.

Borges, geçen yaz FC Porto'dan yaklaşık on ila on bir milyon avroya transfer edilmişti. Feyenoord, oyuncu hakkında tam on yedi olumlu scouting raporu almıştı, ancak Rotterdam'daki kariyeri başarıya ulaşamadı.

Teknik direktör Robin van Persie, Borges'in de aralarında bulunduğu bazı oyuncuların geleceği hakkında henüz fazla bir şey söylemedi. "Oyuncularla durumları hakkında konuşuyoruz; kararı tek başıma vermiyorum. Ancak tüm oyuncularımı bir yıldır izledim. İyi bir değerlendirme yapabilirim," dedi Van Persie.

Kanat oyuncusu, Van Persie'nin takımında toplamda on sekiz kez forma giydi, çoğu zaman yedek olarak. Üç gol attı ve bir asist yaptı. Portekizli oyuncu, Feyenoord formasıyla gerçekten unutulmaz anlar yaşamadı. En dikkat çekici an, muhtemelen Şubat başında PSV ile oynanan maçta gördüğü direkt kırmızı karttı.

Yeni teknik direktör - bu görevin muhtemelen Dévy Rigaux tarafından üstlenileceği söyleniyor - özellikle Rotterdam'ın hücum hattında çok çalışmak zorunda kalacak. Anis Hadj Moussa uzun süredir yurtdışından ilgi görüyor ve henüz sözleşme teklifi almamış olan Borges ile Raheem Sterling'in olası ayrılıkları durumunda, büyük bir kadro değişikliği yaşanacak.

Ancak Algemeen Dagblad'dan Mikos Gouka, Feyenoord'un Borges'ten kurtulmak için önemli bir zarara katlanmak zorunda kalacağını öngörüyor. Transfermarkt, Portekizli forvetin piyasa değerini şu anda yaklaşık dört milyon euro olarak tahmin ediyor.