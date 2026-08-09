Matthias Ginter, kicker'a verdiği kapsamlı röportajda 2026 Kuzey Amerika Dünya Kupası kadrosuna alınmaması hakkında konuştu. Stoper, profesyonel kariyerinin muhtemelen en zor saatlerinden bahsederken eski Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın iletişim biçimini de açık şekilde sorguluyor.

Freiburglu futbolcu mayıs ayında çok kısa bir süre içinde iki ağır darbe aldı. Çarşamba akşamı Sport-Club ile kulüp tarihinin ilk Avrupa kupası finalini İstanbul'da Aston Villa'ya 0-3 kaybetti. Yalnızca yarım gün sonra ise Dünya Kupası için son ret geldi.

Matthias Ginter Dünya Kupası dışında kaldığını nasıl öğrendi?

“Bu tam bir çifte darbeydi. Sanırım 12-13 saat sonra Dünya Kupası'yla ilgili haber de geldi, kadroda olmadığım söylendi” dedi kicker'a: “Bunlar iki ayrı hayal kırıklığı değil, tek büyük bir hayal kırıklığıydı. Kariyerimdeki en acı şeylerden biriydi elbette. Çok ama çok özel bir sezonun sonunda gelen böyle bir çifte darbe.”

ABD, Kanada ve Meksika'daki turnuva için kadroya çağrılmaması, Bundesliga'daki istikrarlı performanslarının ardından Ginter'i sert vurdu. Kararın hemen ardından Ginter, Freiburg'daki taraftar karşılamasında hayal kırıklığını göstermiş ve “Daha fazlasını yapamazdım” vurgusunda bulunmuştu.

Bu etkinlikte Julian Nagelsmann, savunma oyuncusunun kadro dışı bırakılması nedeniyle Freiburg taraftarları tarafından yüksek sesle ıslıklanmıştı.

Ginter, eski milli takım teknik direktörü Nagelsmann'a neyi suçlama olarak yöneltiyor?

Ginter, kicker röportajında şimdi Nagelsmann'a yönelik eleştirilerini, özellikle de onun kendisine karşı genel tutumuna ilişkin olarak güçlendirdi. 2014'te Brezilya'da forma giymeden dünya şampiyonu olan 32 yaşındaki futbolcu, imalı bir şekilde, “Genel olarak bunun üç yıl boyunca nasıl yürüdüğü hakkında konuşmak istemiyorum” dedi. Ginter, somut olarak kadronun açıklanmasından önceki süreci eleştirdi: “Zamanlama aslında farklı planlanmıştı, özellikle de önceden yayımlanan tüm sızıntılar düşünüldüğünde, ama bana ancak perşembe günü, yani kadronun açıklandığı gün bilgi verildi.”

Ginter, bu çifte hayal kırıklığının tüm boyutunu zaten ancak belli bir gecikmeyle fark ettiğini anlattı: “Ancak Dünya Kupası'nın açılış maçıyla birlikte bunu gerçekten tam anlamıyla fark ettim ve bu bir paket olduğu için kaybedilen finalle ilgili hayal kırıklığı da yeniden geri geldi.”