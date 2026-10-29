Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, kasım ayında Singapur'da Japonya ve ev sahibi ülkeye karşı oynanacak hazırlık maçları için 26 futbolcuyu kadroya çağırdı. İtalyan teknik direktör, güçlü kadro çekirdeğini korurken yeni neslin gelişimini hızlandırma planını anlattı.

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Ancelotti, Brezilya'nın 2026'daki son kadrosunu açıkladı

Carlo Ancelotti, Brezilya'nın 2026'daki son millî maçları için belirlediği 26 kişilik kadroyu Rio de Janeiro'daki CBF merkezinde resmen açıkladı. Brezilya, 14 Kasım'da Japonya ile karşılaşmak için Güneydoğu Asya'ya gidecek, ardından 17 Kasım'da Singapur Ulusal Stadyumu'nda ev sahibi Singapur ile oynayacak.

Listede 23 yaşın altında 15 oyuncu ve Olimpiyat kadrosuna seçilmeye uygun dokuz oyuncu bulunuyor.

Bu maçlar, Brezilya ile Japonya'nın ABD'deki 2026 Dünya Kupası karşılaşmasından bu yana ilk kez yeniden karşı karşıya gelmesini sağlayacak.

Ancelotti, kuşak değişimi stratejisini anlattı

Kadro açıklama basın toplantısında konuşan Ancelotti, millî takımda yeni bir dinamik oluşturma niyetini anlattı. Ancelotti, “Bu dönemde rakibin kalitesine odaklanmaktan çok, ne yapmamız gerektiğine, takımın yenilenme projesine ve yeni bir kuşak arayışına odaklanmalıyız” dedi.

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“Çok dengeli, çok genç bir kadro... Geleceğe büyük ölçüde odaklanmış bir takım.”

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“Bu genç oyuncuların gelişimini sürdürürken iyi oynayarak, tek hedefimiz olan maçı kazanmak için elimizden geleni yaparak yenilenmeliyiz” diye ekledi.

Singapur'daki hazırlık maçları için Brezilya'nın tam kadrosu

Ancelotti'nin seçtiği 26 kişilik kadro, her mevkide dünya çapında öne çıkan yıldızlarla gelecek vadeden genç oyuncuları bir araya getiriyor:

Kaleciler: Bento (Al Nassr), Lucas Perri (Turin), Pedro Morisco (Coritiba).

Bento (Al Nassr), Lucas Perri (Turin), Pedro Morisco (Coritiba). Savunma oyuncuları: Arthur Dias (Athletico-PR), Carlos Augusto (Inter Milan), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruise), Vanderson (Monaco), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (Rome).

Arthur Dias (Athletico-PR), Carlos Augusto (Inter Milan), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruise), Vanderson (Monaco), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (Rome). Orta saha oyuncuları: Andre Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United), Bruno Guimaraes (Arsenal), Danilo (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), Joao Gomes (Aston Villa), Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).

Andre Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United), Bruno Guimaraes (Arsenal), Danilo (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), Joao Gomes (Aston Villa), Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk). Forvetler: Alisson Santana (Shakhtar Donetsk), Allan (Manchester City), Endrick (Real Madrid), Estevao (Chelsea), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vini Jr (Real Madrid).

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Brezilya, 2028 Copa America'ya giden yol haritasını çiziyor

Yaklaşan hazırlık maçları, gelecekteki karşılaşmalara hazırlanan Ancelotti'nin Brezilya teknik direktörü olarak açıkladığı sekizinci kadronun ilk sınavı olacak.

Teknik ekip, Dünya Kupası elemelerindeki resmî maçlar öncesinde oyuncuların bireysel gelişimini takip edecek.

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Ancelotti'nin takımı gelecek ayın başlarında Singapur'da bir araya gelecek.