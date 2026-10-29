Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, kasım ayında Singapur'da Japonya ve ev sahibi Singapur'a karşı oynanacak hazırlık maçları için 26 oyuncuyu kadroya çağırdı. İtalyan teknik direktör, güçlü bir çekirdeği korurken yeni kuşağın gelişimini hızlandırmaya yönelik planını anlattı.

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Ancelotti, Brezilya'nın 2026 yılındaki son kadrosunu açıkladı

Carlo Ancelotti, Brezilya'nın 2026 yılındaki son millî maçları için 26 kişilik kadroyu Rio de Janeiro'daki CBF merkezinde resmen açıkladı. Brezilya, 14 Kasım'da Japonya ile karşılaşmak üzere Güneydoğu Asya'ya gidecek, ardından 17 Kasım'da Singapur Ulusal Stadyumu'nda ev sahibi Singapur'la oynayacak.

Kadroda 23 yaşın altında 15 oyuncu ve Olimpiyat seçimine uygun dokuz oyuncu yer alıyor.

Bu maçlar, Brezilya ile Japonya'nın ABD'deki 2026 Dünya Kupası karşılaşmasından bu yana ilk kez yeniden karşı karşıya gelmesi anlamına geliyor.

Ancelotti, kuşak değişimi stratejisini anlattı

Kadro açıklamasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Ancelotti, millî takımda yeni bir dinamik oluşturma hedefini anlattı. Ancelotti, “Bu, rakibin kalitesine odaklanmaktan çok bizim ne yapmamız gerektiğine, takımın yenilenme projesine ve yeni bir kuşak arayışına odaklanmamız gereken bir dönem” dedi.

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“Çok dengeli, çok genç bir kadro... Geleceğe büyük ölçüde odaklanan bir takım.”

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“Bu genç oyuncuların gelişimini de sürdürürken iyi oynayarak, tek hedefimiz olan maçı kazanmak için elimizden geleni yaparak yenilenmeliyiz” diye ekledi.

Singapur'daki hazırlık maçları için Brezilya'nın tam kadrosu

Ancelotti'nin seçtiği 26 kişilik kadro, her mevkide dünyanın önde gelen yıldızlarıyla gelecek vadeden genç oyuncuları bir araya getiriyor:

Kaleciler: Bento (Al Nassr), Lucas Perri (Torino), Pedro Morisco (Coritiba).

Bento (Al Nassr), Lucas Perri (Torino), Pedro Morisco (Coritiba). Savunma oyuncuları: Arthur Dias (Athletico-PR), Carlos Augusto (Inter Milan), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruise), Vanderson (Monaco), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (Roma).

Arthur Dias (Athletico-PR), Carlos Augusto (Inter Milan), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruise), Vanderson (Monaco), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (Roma). Orta saha oyuncuları: Andre Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United), Bruno Guimaraes (Arsenal), Danilo (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), Joao Gomes (Aston Villa), Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).

Andre Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United), Bruno Guimaraes (Arsenal), Danilo (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), Joao Gomes (Aston Villa), Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk). Forvetler: Alisson Santana (Shakhtar Donetsk), Allan (Manchester City), Endrick (Real Madrid), Estevao (Chelsea), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vini Jr (Real Madrid).

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Brezilya, 2028 Copa America'ya giden yol haritasını çiziyor

Ancelotti'nin Brezilya teknik direktörü olarak sekizinci kez kadro açıkladığı bu hazırlık maçları, gelecekteki görevlerine yönelik hazırlıklarının bir parçası.

Teknik ekip, resmî Dünya Kupası eleme maçları öncesinde oyuncuların bireysel gelişimini takip edecek.

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Ancelotti'nin takımı gelecek ayın başında Singapur'da bir araya gelecek.