Bayern Münih’in genç orta saha oyuncusu Tom Bischof, Magdeburg’u 6-1 yendikleri Almanya Kupası maçında oyunu yönlendirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Michael Olise’ye harika bir asist yapan Bischof, Allianz Arena’daki taraftar desteğini övdü.

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Yeni nesil Bayern'i kupada bir üst tura taşıdı

Bayern Münih'in DFB-Pokal ikinci turunda Magdeburg'u 6-1 yendiği maçta ilk 11'de şans bulan genç yeteneklerden biri Tom Bischof'tu. Bischof, yenilenen orta saha düzeninde Lennart Karl ile birlikte görev yaptı.

Bischof, Ismael Saibari'yi güzel bir pasla bulup hemen etkisini gösterdi. Saibari'nin Michael Olise'ye çıkardığı pasın ardından Olise, maçın ilk golünü attı.

David Santos Daiber de oyuna sonradan girerek kulübün A takımındaki ilk golünü kaydetti.

Bischof, Magdeburg'un yarattığı zorluğu ve taraftarlarla bağı anlattı

Performansını değerlendiren Bischof, Magdeburg'un maçın ilk bölümünde orta alanda Bayern'e zor anlar yaşattığını kabul etti. Bischof, "Kaliteli olduklarını ve iyi futbol oynadıklarını biliyorduk" dedi.

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"Sahanın her yerinde bize baskı yapmaya çalıştılar. Bu pek kolay değildi ama bunu bekliyorduk."

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"Sonuçta galibiyeti fazlasıyla hak ettik. Taraftarların önünde oynamak çok keyifli. Bizi her zaman destekliyorlar ve Allianz Arena'da oynamak harika" diye ekledi.

Yardımcı antrenör Danks, ikinci yarıdaki kontrole dikkat çekti

Yardımcı antrenör Aaron Danks, genç oyuncuların devre arasından sonra Magdeburg'un pres düzenine uyum sağlamasını övdü. Danks, "İkinci yarıda ritmimizi bulduk ve bu, oyunun kontrolünü bize verdi" dedi.

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"Bu akşam çok mutluyum ama kolay değildi."

Bischof'un yaratıcı pasları ve Karl'ın enerjik hücum oyunu, Magdeburg'un savunma düzenini aşmada belirleyici oldu.

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Genç yıldızlar Der Klassiker'de görev almaya hazır

Kupa sınavını geçen Bischof ve Bayern'in yükselen yıldızları, cumartesi günü Borussia Dortmund'a karşı oynanacak kritik maçta görev verilmesi hâlinde sahaya çıkmaya hazır.

Genç oyuncular arasındaki takım ruhu, Bayern'in rotasyon seçeneklerini güçlendirmeye devam ediyor.

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Bayern, tüm dikkatini Der Klassiker'de üç puan almaya çevirdi.