Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu

Mustafa Kaplan ile yollarını ayıran Gençlerbirliği, sezon sonuna kadar takımın başına Hamza Hamzaoğlu'nun getirildiğini açıkladı.

Ligde 17. sırada yer alan , teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile sezon sonuna kadar anlaştığını duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:



"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmıştır. Başkanımız Murat Cavcav, Hamzaoğlu ile yaptıkları görüşmede tecrübeli teknik adamla Gençlerbirliği'nin hedeflerinde mutabık kaldıklarını belirterek şunları ifade etti: "Ligimizi iyi bilen, tecrübesiyle bize büyük katkılar vereceğini umduğumuz teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardık. Sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağız. Hamza Hamzaoğlu'nun, zaten iyi futbolculardan kurulu takımımızı bir an önce layık olduğu yerlere taşıyacağına inanıyorum."