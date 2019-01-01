Gençlerbirliği'nde Baiano bir ay forma giyemeyecek

Gençlerbirliği'nin Galatasaray ile karşılaştığı maçta sakatlanan Baiano'nun en az bir ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Kulübü, ile oynanan maçta sakatlanan Fabricio Baiano'nun en az 1 ay takımdan ayrı kalacağını açıkladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, çekilen MR sonucunda Brezilyalı orta saha oyuncusunun sol uyluk kas grubunda ikinci dereceden yırtık ve buna bağlı kanama tespit edildiği ifade edildi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray maçının ilk yarısında yaşadığı kas problemi nedeniyle maçı yarıda bırakmak zorunda kalan Fabricio Baiano’nun Ankara Acıbadem Hastanesi’nde yapılan MR incelemesinde sol uyluk kas grubunda ikinci dereceden yırtık ve buna bağlı kanama saptandığı belirlendi. Sağlık Ekibimiz tarafından yapılan açıklamaya göre sporcumuzun en az 4 hafta süreyle takımdan ayrı kalacağı bildirildi. Fabricio’nun tedavisine dün itibariyle başlanmış olup, geçmiş olsun dileklerimizle bir an önce eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."