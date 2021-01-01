Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan'dan karamsar açıklama

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan Göztepe yenilgisinden sonra "Şartlar bizi nereye götürecek, ona göre bir değerlendirme yapacağız" dedi.

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda 'ye 4-0 mağlup olan 'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, "Kaybettik, üzgünüz, böyle olmasını istemezdik." dedi.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kaplan, Göztepe'yi kutladı.

Kaplan, yaptıkları değişiklerle bir şeyler yapmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

Daha fazla takım

"Kaybettik, üzgünüz, böyle olmasını istemezdik. Buraya gelirken 3 cezalımız ve sakatımız vardı. Genç oyuncularımızla ve sonra yaptığımız hamlelerle bir şeyler yapmak istedik. Devreye 1-0 geride girecekken bireysel hatalarla 2. ve 3. golü yedik. Bundan sonra maçı çevirmek zor hale geldi. Kazanan takımı kutluyorum. Gençlerbirliği olarak da sonraki maçlarımıza bakacağız, ona göre bazı şeyleri de değiştirerek maçına hazırlanacağız, şartlar bizi nereye götürecek, ona göre bir değerlendirme yapacağız."

"Mutluyuz, huzurluyuz, gururluyuz"

Göztepe'nin antrenörü Yasin Güleryüz ise karşılaşmaya çok tempolu başladıklarını ilk 20 dakika iki net fırsat kaçırdıklarını kaydetti.

Golleri bulduktan sonra rahatladıklarını ve oyunsal formatta kendi istediklerini sahaya yansıttıklarını belirten Güleryüz, şöyle konuştu:

"İkide iki yaptık mutluyuz, huzurluyuz, gururluyuz çünkü Göztepeliyiz. İkinci 45 dakikada diğer maçı düşünmeye başladık. Oynatmadığımız oyunculara şans verdik. Gençlerbirliği'ne teşekkür ederim. Centilmence bir oyun oldu. Çok farklı kazandık, emin adımlarla önümüze bakacağız. Zorlu Beşiktaş maçımız var, Göztepe taraftarına yakışan coşkulu oyunumuzu gösterip, Göztepe'nin büyüklüğünü bir kez daha göstereceğiz."