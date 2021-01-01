Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan 1 puandan mutlu

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa ​Kaplan, 1-1 biten Ç.Rizespor maçının ardından aradaki puan farkı açılmadığı için mutlu olduklarını söyledi.

Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, iki takımın da kazanabileceği bir maç oynandığına dikkat çekerek, "Her iki taraf güzel işler yaptı. Deplasmanda 1 puan bizi mutlu etti. Aradaki puan farkı açılmadı. İkinci yarıdaki arzu ve istek puanı getirdi. Bunu devam ettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Tecrübeli teknik adam, ikinci yarıya başlarken yaptıkları üç oyuncu değişikliğinin sahaya olumlu yansıdığını vurguladı.

Kaplan ayrıca, Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin yaşadığı kaza nedeniyle sarı-kırmızılı camiaya geçmiş olsun dileklerini iletti.