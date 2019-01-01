Gençlerbirliği - Osmaniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Gençlerbirliği ile Osmaniyespor karşı karşıya geliyor.
Mücadeleyi Hakan Ceylan yönetecek.
5 haftası geride kalan Süper Lig'de galibiyetle tanışamayan Gençlerbirliği, topladığı 2 puanla son sırada yer alıyor.
Osmaniyespor ise 3. Lig 3. Grup'ta 5 puanla 10. sırada bulunuyor.
Gençlerbirliği - Osmaniyespor maçı ne zaman, saat kaçta?
Gençlerbirliği ile Osmaniyespor'u karşı karşıya getirecek Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşması 26 Eylül Perşembe günü 16:30'da başlayacak.
Gençlerbirliği - Osmaniyespor maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası 3. turundaki Gençlerbirliği - Osmaniyespor karşılaşması A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.