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Gençlerbirliği - Osmaniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Gençlerbirliği, Osmaniyespor'u konuk ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Gençlerbirliği ile Osmaniyespor karşı karşıya geliyor.

Mücadeleyi Hakan Ceylan yönetecek.

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5 haftası geride kalan Süper Lig'de galibiyetle tanışamayan Gençlerbirliği, topladığı 2 puanla son sırada yer alıyor.

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Osmaniyespor ise 3. Lig 3. Grup'ta 5 puanla 10. sırada bulunuyor.

Gençlerbirliği - Osmaniyespor maçı ne zaman, saat kaçta?

Gençlerbirliği ile Osmaniyespor'u karşı karşıya getirecek Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşması 26 Eylül Perşembe günü 16:30'da başlayacak.

Gençlerbirliği - Osmaniyespor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turundaki Gençlerbirliği - Osmaniyespor karşılaşması A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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