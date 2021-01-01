Gençlerbirliği, Mehmet Altıparmak ile sözleşme imzaladı

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren ve kötü gidişe bir türlü 'dur' diyemeyen Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü, Mehmet Altıparmak oldu.

Süper Lig'de istediği çıkışı bir türlü yapamayan ve Mustafa Kaplan döneminde de kötü sonuçlara engel olamayan Gençlerbirliği, yeni hocasını belirledi. Başkent temsilcisi Mehmet Altıparmak ile kulüp tesislerinde sözleşme imzaladı.Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak bugün İlhan Cavcav Tesisleri’nde resmi sözleşmeye imza attı. Başkanımız Murat Cavcav, teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak’a başarılar dilerken, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulundu.

Mehmet Altıparmak’ın yardımcılıklarını Tanser Aydın, Korhan Özen, Murat Akarsu, Murat Akyüz, Süleyman Varlık, Serkan Atak ile kulüp analiz sorumlularımız Çağatay Erküp ve Özgün Deniz Taşkın yapacak."



