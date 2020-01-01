Gençlerbirliği - Gaziantep maçının muhtemel 11'leri
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AA
Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Gaziantep karşı karşıya geliyor.
Eryaman Stadyumu'nda saat 13.30'da oynanacak karşılaşmada Turgut Doman düdük çalacak.
Geride kalan 6 maç sonunda Gaziantep 7 puan toplarken Gençlerbirliği 5 maça çıktı ve 4 puan almayı başardı.
|Maç
|Gençlerbirliği - Gaziantep
|Tarih
|31 Ekim Cumartesi
|Saat
|13:30
TV & İnternet Yayını
|TV yayını
|beIN SPORTS 1
|İnternet yayını
|beIN Connect
Muhtemel 11'ler
Ev sahibi takımda sakatlığı bulunan Salih Dursun'un yanı sıra Giovannio Sio da forma giyemeyecek.
Gaziantep'te ise eksik oyuncu bulunmuyor.
Gençlrbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Zargo Toure, Arda Kızıldağ, Polomat, Berat Özdemir, Murat Yıldırım, Robert Piris, Candeias, Stancu.
Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Yılmaz, Djilobodji, Tosca, Kana-Biyik, Morais, Güray Vural, Andre Sousa, Maxim, Kenan Özer, Nouha Dicko.