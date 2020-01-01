Süper Lig

Gençlerbirliği - Gaziantep maçının muhtemel 11'leri

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AA
Son iki maçından mağlubiyetle ayrılan Gençlerbirliği, Gaziantep karşısında çıkış arıyor.

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Gaziantep karşı karşıya geliyor.

Eryaman Stadyumu'nda saat 13.30'da oynanacak karşılaşmada Turgut Doman düdük çalacak.

Geride kalan 6 maç sonunda Gaziantep 7 puan toplarken Gençlerbirliği 5 maça çıktı ve 4 puan almayı başardı.

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    Maç Gençlerbirliği - Gaziantep
    Tarih 31 Ekim Cumartesi
    Saat 13:30

    TV & İnternet Yayını

    TV yayını beIN SPORTS 1
    İnternet yayını beIN Connect

    Muhtemel 11'ler

    Ev sahibi takımda sakatlığı bulunan Salih Dursun'un yanı sıra Giovannio Sio da forma giyemeyecek.

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    Gaziantep'te ise eksik oyuncu bulunmuyor.

    Gençlrbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Zargo Toure, Arda Kızıldağ, Polomat, Berat Özdemir, Murat Yıldırım, Robert Piris, Candeias, Stancu.

    Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Yılmaz, Djilobodji, Tosca, Kana-Biyik, Morais, Güray Vural, Andre Sousa, Maxim, Kenan Özer, Nouha Dicko.   

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