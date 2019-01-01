Gençlerbirliği - Esenler Erokspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Gençlerbirliği ile Esenler Erokspor karşı karşıya geliyor.
Eryaman Stadı'nda 30 Ekim Çarşamba günü saat 16.30'da oynanacak olan maçı hakem Burak Şeker yönetecek.
Gençlerbirliği - 24 Esenler Erokspor maçı hangi kanalda?
Tek maçlı eleminasyon sistemiyle oynanacak maçı Aspor canlı olarak yayınlayacak. Maçı kazanan takım Türkiye Kupası'nda 5. tura yükselecek.
İlk randevu
Tarihte iki takım ilk kez karşı karşıya gelecek.
4. tura nasıl geldiler
Gençlerbirliği, 3. turda Osmaniye'yi sahasında 2-0 yenerek 4. tura yükseldi.
Esenler Erokspor ise 3. turda Uşakspor'u sahasında 1-0 yenerek 4. tura yükseldi.