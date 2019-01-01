Rizespor galibiyetle başladı: 1-0

Süper Lig'de 2019-20 sezonunun açılış haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'de ile Çaykur Rizespor, Ankara Eryaman Stadı’nda karşı karşıya geldi. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip etti.

39. dakikada sol kanattan hareketlenen Samudio'yu faulle durduran Flavio, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

17. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Yasin Pehlivan'ın aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

41. dakikada Boldrin'in sol taraftan kullandığı faul atışında, ceza alanı içine gönderilen topa penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Abarhoun'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz sona erdi.

62. dakikada Nadir Çiftçi'nin sağ bölgeden attığı parsa Candeias ortasını yaptı; fakat Sio'nun kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

67'de sağ kanattan Moroziuk'un yaptığı ortada El Kabir, topu kafayla içeriye indirdi Melnjak, gelişine yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve Rizespor'u 1-0 öne geçirdi.

Ev sahibi ekip, yediği golün ardından Ahmet Oğuz ve Nabir Çiftçi ile eşitlik yakalamaya çalıştı ancak sonuç alamadı. 90+3'te Candeias'ın ortasında ceza sahasında yükselen Stancu'nun kafa vuruşu çok az farkla dışarı gitti.

Çaykur Rizespor, deplasmanda 10 kişi kalan Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek yeni sezona 3 puanla başladı.