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Süper Lig
team-logoGençlerbirliği
Eryaman Stadyumu
team-logoAlanyaspor
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Gençlerbirliği - Alanyaspor maçını bugün canlı izlemek: Maçı televizyonda ve internetten kim yayınlıyor?

Gençlerbirliği - Alanyaspor
Gençlerbirliği
Alanyaspor
Süper Lig

Süper Lig’de Gençlerbirliği ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Peki maçı bugün televizyonda ve internet üzerinden canlı olarak hangi kanal veya platform yayınlıyor?

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Gençlerbirliği - Alanyaspor: Maçın başlama saati

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Süper Lig - Hafta 10
Eryaman Stadyumu

Gençlerbirliği ile Alanyaspor arasındaki maç 02.11.2026 tarihinde saat 18.00'de başlayacak.

Gençlerbirliği - Alanyaspor bugün canlı nasıl izlenir? Maç hangi kanalda ve canlı yayın platformunda yayınlanacak?

Haftanın öne çıkanları: Gençlerbirliği ve Alanyaspor'da neler yaşandı?

Gençlerbirliği, son beş resmî maçında aldığı bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyetle bu karşılaşmaya çıkıyor. Takım, ligde son maçlarında galibiyet alamadı: Amed Sportif ile 2:2 berabere kaldıktan sonra Galatasaray'a (0:1) ve Konyaspor'a (0:2) yenildi. Tek farklı galibiyetini kupada Karakopru Belediyespor karşısında 5:0'lık skorla aldı. Gençlerbirliği bu beş maçta toplam dokuz gol atıp yedi gol yedi.

Alanyaspor'un son beş resmî maçında iki galibiyeti, bir beraberliği ve iki mağlubiyeti bulunuyor. Çorum FK deplasmanındaki galibiyet (1:2) ve kupada 12 Bingölspor karşısında alınan galibiyet (4:1) olumlu sonuçlar olarak öne çıkarken, Erzurumspor FK ile 0:0'lık beraberlik ve Fenerbahçe (0:3) ile Kocaelispor (1:2) karşısındaki mağlubiyetler takımın inişli çıkışlı performansını gösteriyor. Alanyaspor beş maçta sekiz gol atıp sekiz gol yedi.

GEN

GEN - Form

IBS
K4-0
AMS
B2-2
GAL
K0-1
KSP
K2-0
SKB
K5-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
1/5
ALS

ALS - Form

COB
K1-2
ERZ
B0-0
FB
K3-0
KOB
K1-2
12B
K4-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Gençlerbirliği - Alanyaspor: Kadrolar

Gençlerbirliği vs Alanyaspor Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • B. Storck

Gençlerbirliği - Alanyaspor: Form durumu

GEN

GEN - Form

IBS
K4-0
AMS
B2-2
GAL
K0-1
KSP
K2-0
SKB
K5-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
1/5
ALS

ALS - Form

COB
K1-2
ERZ
B0-0
FB
K3-0
KOB
K1-2
12B
K4-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Gençlerbirliği - Alanyaspor: İkili rekabetteki sonuçlar

Kafa Kafaya

GençlerbirliğiÇizimAlanyaspor
3
2
0
Süper Lig
Alanyaspor badge
Alanyaspor
ALS
0
Gençlerbirliği badge
Gençlerbirliği
GEN
0
MS
Süper Lig
Gençlerbirliği badge
Gençlerbirliği
GEN
2
Alanyaspor badge
Alanyaspor
ALS
2
MS
Süper Lig
Alanyaspor badge
Alanyaspor
ALS
1
Gençlerbirliği badge
Gençlerbirliği
GEN
2
MS
Süper Lig
Gençlerbirliği badge
Gençlerbirliği
GEN
2
Alanyaspor badge
Alanyaspor
ALS
1
MS
Süper Lig
Alanyaspor badge
Alanyaspor
ALS
0
Gençlerbirliği badge
Gençlerbirliği
GEN
1
MS
7Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5

Gençlerbirliği - Alanyaspor: Puan tabloları

#
PKBKFA+/-PuanForm
1
GalatasarayGalatasarayGAL
108112312+1125
K
K
K
K
K
2
Amed SFKAmed SFKAMS
107212511+1423
K
K
K
B
K
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
10712248+1622
K
K
K
K
K
4
BeşiktaşBeşiktaşBJK
107032011+921
K
K
K
K
K
5
FenerbahçeFenerbahçeFB
105142410+1416
K
K
K
K
K
6
Çorum BelediyesporÇorum BelediyesporCOB
105142116+516
K
K
K
K
K
7
KasımpaşaKasımpaşaKAS
104421411+316
K
K
K
K
B
8
KocaelisporKocaelisporKOB
10514119+216
B
K
K
K
K
9
GöztepeGöztepeGOZ
104332117+415
K
K
K
K
B
10
İstanbul Başakşehirİstanbul BaşakşehirIBS
104241716+114
K
K
K
B
K
11
Erzurumspor FKErzurumspor FKERZ
10424915-614
K
K
K
B
K
12
AlanyasporAlanyasporALS
9333911-212
K
K
B
K
B
13
RizesporRizesporRIZ
103251115-411
B
K
K
K
B
14
KonyasporKonyasporKSP
10226613-78
K
K
K
B
B
15
Gaziantep FKGaziantep FKGAZ
10226917-88
K
K
K
K
K
16
GençlerbirliğiGençlerbirliğiGEN
9225718-118
K
K
B
K
K
17
SamsunsporSamsunsporSAM
101181026-164
K
K
K
K
K
18
EyüpsporEyüpsporEYU
10109328-253
K
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi Eleme
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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