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Gençlerbirliği - Alanyaspor: Maçın başlama saati

Süper Lig - Hafta 10 2 Kas 2026 - 12:00 Eryaman Stadyumu

Gençlerbirliği ile Alanyaspor arasındaki maç 02.11.2026 tarihinde saat 18.00'de başlayacak.

Gençlerbirliği - Alanyaspor bugün canlı nasıl izlenir? Maç hangi kanalda ve canlı yayın platformunda yayınlanacak?

Haftanın öne çıkanları: Gençlerbirliği ve Alanyaspor'da neler yaşandı?

Gençlerbirliği, son beş resmî maçında aldığı bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyetle bu karşılaşmaya çıkıyor. Takım, ligde son maçlarında galibiyet alamadı: Amed Sportif ile 2:2 berabere kaldıktan sonra Galatasaray'a (0:1) ve Konyaspor'a (0:2) yenildi. Tek farklı galibiyetini kupada Karakopru Belediyespor karşısında 5:0'lık skorla aldı. Gençlerbirliği bu beş maçta toplam dokuz gol atıp yedi gol yedi.

Alanyaspor'un son beş resmî maçında iki galibiyeti, bir beraberliği ve iki mağlubiyeti bulunuyor. Çorum FK deplasmanındaki galibiyet (1:2) ve kupada 12 Bingölspor karşısında alınan galibiyet (4:1) olumlu sonuçlar olarak öne çıkarken, Erzurumspor FK ile 0:0'lık beraberlik ve Fenerbahçe (0:3) ile Kocaelispor (1:2) karşısındaki mağlubiyetler takımın inişli çıkışlı performansını gösteriyor. Alanyaspor beş maçta sekiz gol atıp sekiz gol yedi.

Gençlerbirliği - Alanyaspor: Kadrolar

Gençlerbirliği - Alanyaspor: Form durumu

Gençlerbirliği - Alanyaspor: İkili rekabetteki sonuçlar

Gençlerbirliği - Alanyaspor: Puan tabloları