Gençlerbirliği adının hakkını verdi, Süper Lig'in zirvesine çıktı

CIES yaptığı araştırmayla Avrupa'da altyapıya verilen önemin röntgenini çekti. Türkiye'nin durumu parlak değil ama Gençlerbirliği ışıldıyor.

CIES yeni raporunda Avrupa'da genç oyuncularını oynatan kulüpleri listeledi. Süper Lig'de gençlerine en çok şans veren takım Gençlerbirliği oldu.

CIES, Avrupa'nın üst düzey 27 ligini baz alarak yaptığı araştırmada, altyapısından yetişen oyunculara (15-21 yaşları arasında en az üç sezon boyunca kulüp bünyesinde yer alan oyuncular) şans veren takımları inceledi.

Tüm Avrupa'da en yüksek dakika yüzdesi Slovakya ekibi MSK Zilina'ya ait oldu. Zilina % 61,5'luk bir oran yakaladı. Ukrayna'dan Dinamo Kiev (60.2) ile Çekya'dan Sigma Olomuc (52) ve Slovacko (51.1) üst sıralarda gezinen diğer takımlardı.

Beş büyük ligde ise zirveye %49 ile La Liga ekibi Celta Vigo çıktı. Celta'yı iki Bask ekibi Real Sociedad (% 48.5) ve Athletic Bilbao (% 40.6) izledi. Fransa'dan AS St-Étienne (% 35.0), İngiltere'de Brighton & Hove Albion FC (% 30.1), Almanya'dan FSV Mainz (% 25.0) ve İtalya'dan Genoa (% 20.9) da kendi liglerinde ilk sırada yer aldı.

Lig bazına değerlerde ise Slovenya 26,8 ile Avrupa'nın zirvesine çıktı. Portekiz ise 4.7 ile son sırayı aldı.

5 büyük lig arasında ise sadece La Liga (% 15,7) Avrupa ortalamasının (% 13,2) üzerinde yer aldı. Serie A'da ise % 5,0 ile en düşük ortalamayı tutturdu. Premier Lig (% 12,6); Ligue 1 (% 11.8) ve Bundesliga (% 10.5) La Liga'yı takip eden ligler oldu.

Süper Lig'de durum ne?

Süper Lig'in ortalaması yüzde 5.2'de kalırken beş kulübün herhangi bir altyapı oyuncusuna tek bir dakika bile şans verilmediği görüldü. Bunlar, BB Erzurumspor, Ç.Rizespor, Alanyaspor, Hatayspor ve Sivasspor'du. Ayrıca Yeni Malatyaspor, Başakşehir ve Gaziantep FK üçlüsü de sadece bir oyuncusuna şans verebildi.

Zirve ise adının hakkını veren Gençlerbirliği'nin oldu. Alkaralar tam 12 altyapı oyuncusunu kullanırken, bu isimlere yüzde 25.2 oranında şans verdi.

Başkent ekibini Trabzonspor takip etti. Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Serkan Asan, Uğurcan Çakır gibi isimler sayesinde bordo-mavilier yüzde 21.6'yı yakaladı.

Ersin Destanoğlu, Rıdvan, Necip Uysal gibi isimlerin sırtladığı lider Beşiktaş ise bu kulvarda %16.1 ile üçüncü oldu.

Galatasaray %4.3 ile dokuzuncu sırada kalırken, Fenerbahçe %0.3 ile 14. oldu.

Takım Yüzde Oyuncu sayısı Gençlerbirliği 25.2 12 Trabzonspor 21.6 8 Beşiktaş 16.1 6 Kayserispor 11.5 5 Göztepe 11.1 4 Antalyaspor 10.7 4 Konyaspor 8.3 2 Başakşehir 4.6 1 Galatasaray 4.3 4 Yeni Malatyaspor 3.2 1 Denizlispor 1.6 3 Fatih Karagümrük 0.6 2 Ankaragücü 0.4 2 Fenerbahçe 0.3 3 Kasımpaşa 0.1 2 Gaziantep FK 0.1 1 BB Erzurumspor 0.0 0 Ç.Rizespor 0.0 0 Hatayspor 0.0 0 Sivasspor 0.0 0 Alanyaspor 0.0 0

Gençlerbirliği'nin gençleri

Gençlerbirliği'nde bu sezon birçok genç futbolcu forma giyerken ilk 11'de devamlılık sağlayan iki isim oldu. Orta sahada Soner Dikmen 2380 dakika görev yaparken 32 maçta 1 gole imza attı.

Stoper Arda Kızıldağ ise 2380 dakika ile Soner'i takp etti. Ayrıca Halil İbrahim Pehlivan da 1486 dakika şans buldu.

Ömürcan Artan (617 dakika), İlker Karakaş (441 dakika), Rahmetullah Berişbek (416 dakika) ve kaleci Übeyd Adıyaman (360) da diğer arkadaşlarına göre daha fazla forma şansı bulan altyapı oyuncuları oldu.