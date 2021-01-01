Gençlerbirliği 1-3 Karagümrük | Başkentte Karagümrük fırtınası esti

Karagümrük, haftanın açılış maçında Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek üst üste ikinci kez galibiyete ulaştı.

Süper Lig’de 19. haftanın açılış maçında ile Karagümrük karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Karagümrük fırtınası esti. 22. dakikada penaltı kazanan İstanbul ekibi, usta oyuncu Lucas Biglia’nın vuruşuyla öne geçti.

36. dakikada yarı sahanın ortasında topla buluşan Alessane Ndao, ceza sahasına kadar topu sürdü ve sonrasında fileleri havalandırarak farkı ikiye çıkardı. Senegalli orta saha, bu sezon beşinci kez fileleri havalandırdı.

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Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 sona erdi.

İkinci yarıda Gençlerbirliği daha baskılı bir oyun ortaya koydu. Ev sahibi 74. dakikada penaltı kazandı. Karşılaşma içindeki ikinci penaltıda Robert Piris hata yapmadı ve takımını umutlandırdı. Bu sezon üçüncü kez fileleri havalandıran Piris, bu gollerin tamamını penaltıdan kaydetti.

Bu dakikadan sonra Gençlerbirliği beraberlik için bastırdı. Fakat kalesinde tehlikeler de yaşayan Ankara ekibi hem beraberliği sağlayamadı hem de 88. dakikada topu kalesinde gördü. Gelişen ani atağın sonunda Artur Sobiech skoru 3-1’e taşıdı. Polonyalı forvet yaklaşık iki aylık aranın ardından ilk kez fileleri havalandırdı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca üç puan, 3-1'lik skorla Karagümrük'ün oldu.

Bu sezon ilk kez iki maç üst üste kazanan Karagümrük, puanını 27'ye yükseltti. Hafta içi oynanacak 20. haftayı bay geçecek olan İstanbul ekibi, hafta sonunda Beşiktaş ile karşılaşacak.

19 puanda kalan Gençlerbirliği ise önce ile, ardından ile mücadele edecek.

Maçın önemli dakikaları

20. dakikada Gençlerbirliği'nde Piris da Motta'nın Borini'ye yaptığı faule hakem Ali Şansalan, ceza sahası dışında olduğu gerekçesiyle serbest vuruş kararı verdi. VAR incelemesi sonucunda faulün ceza sahası içinde olduğu tespit edildi ve penaltı kararı verildi.

22. dakikada penaltıyı kullanan Biglia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

36. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Ndiaye, rakip yarı sahanın ortasından topu Toure'den kaparak, meşin yuvarlağı Ndao'ya attı. Sağdan ceza sahasına giren Ndao, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-2.

41. dakikada Candeias'ın sağ kanatta yaptığı ortaya kale sahasının önünde Furman'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

49. dakikada ceza sahası sol çaprazından Borini'nin uzak köşeye yaptığı vuruşu kaleci Nordfeldt, soluna uçarak kornere tokatladı.

72. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Hakem Ali Şansalan, Ndiaye'nin ceza sahasında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi. 74. dakikada penaltıyı kullanan Piris da Motta, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-2.

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78. dakikada Ndiaye'nin ceza yayının üzerinden çektiği şutta top sol direğin yanından auta gitti.

88. dakikada Fatih Karagümrük farkı tekrar 2'ye çıkardı. Ndao'nun sağ kanattan ortasında Sabo'nun kafa vuruşunda kaleci Nordfeldt topu yumruklarıyla kurtardı. Kaleciden dönen topu Jimmy Durmaz, Sobiech'e verdi. Kale sahasının içindeki Sobiech topu ağlara gönderdi: 1-3.

90+3. dakikada Candeias'ın ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazdan çektiği sert şutta top yan ağlarda kaldı.