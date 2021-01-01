Gençlerbirliği 0-3 Beşiktaş | Rachid Ghezzal başladı, Cenk Tosun bitirdi

Beşiktaş, Gençlerbirliği deplasmanında üç puanı üç golle aldı. Perdeyi maçın başında Ghezzal açtı, son iki gol son dakikalarda Cenk Tosun'dan geldi.

Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği, Beşiktaş'ı konuk etti.

Ankara'da akşam saatlerinde beklenen kar yağışı nedeniyle saat 16:00'ya alınan maça Beşiktaş hızlı girdi.

Hafta içinde Konyaspor ile 120 dakika süren bir Türkiye Kupası maçı oynayan ve eksikleri nedeniyle kadro kurmakta zorlanan siyah-beyazlılar, henüz 4. dakikada Rachid Ghezzal'in muhteşem golüyle öne geçti. Sol ayağıyla ceza sahası dışından çektiği şutla fileleri havalandıran Cezayirli oyuncu hem kendisinin Süper Lig'deki ilk golüne, hem de bu sezon Beşiktaş'ın en erken golüne (03.50) imza attı.

Karşılaşmanın ilk yarısında önde yaptığı baskıyla rakibine nefes aldırmayan Beşiktaş, savunmasındaki eksiklerini de hissetmedi. Sol bekte Dorukhan, stoperde Necip-Welinton ikilisiyle maça başlayan Sergen Yalçın, rahat bir 45 dakika izledi. İlk yarı 1-0 sona erdi.

İkinci yarıda kar yağışı şidderini arttırınca iki takım da pozisyon bulmakta zorlandı. 62. dakikada Vincent Aboubakar'ın yerine oyuna giren Cenk Tosun, uzun bir aradan sonra ilk Süper Lig maçına çıktı. Tecrübeli oyuncu 89. dakikada attığıı golle skoru 2-0'a taşıdı. Cenk bir dakika sonra bir kez daha fileleri havalandırdı ve skoru belirledi: 3-0.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 51'e çıkardı ve hafta sonunda maçlarını kazanan ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ı bir kez daha yakaladı. Siyah-beyazlılar önümüzdeki haftayı bay geçtikten sonra puan durumunun son sırasındaki Denizlispor'u konuk edecek.

Galibiyet hasreti yedi maça çıkan ve 20 puanda kalan Gençlerbirliği ise Denizlispor ile önümüzdeki hafta karşılaşacak.

Maçın önemli dakikaları

4. dakikada Beşiktaş, Ghezzal'ın golüyle öne geçti. Rosier'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ghezzal, ayak içiyle yaptığı şık vuruşla kaleci Nordfeldt'in sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

12. dakikada Ljajic'in ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.

20. dakikada sol kanattan Ljajic'in kullandığı köşe vuruşunda Josef de Souza kafayla topu arkaya aşırttı. Welinton yakın mesafeden topu auta gönderdi.

22. dakikada Ghezzal'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Aboubakar'ın vuruşunda Nordfeldt gole izin vermedi.

31. dakikada Gençlerbirliği beraberlik golüne yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Ayite'nin pasında Candeias kaleciyle karşı karşıya kaldı. Portekizli futbolcunun vuruşunda açıyı iyi kapatan Ersin Destanoğlu golü önledi.

55. dakikada soldan ceza sahasına giren Ljajic, topu içeriye çevirdi. Ghezzal'ın arka direkte yaptığı vuruşta Polomat, kale önünde topu kafayla çıkardı.

75. dakikada Josef de Souza'nın pasında soldan ceza sahasına hareketlenen Cenk Tosun'un şutunda kaleci topu kornere çeldi.

76. dakikada Ljajic'in pasında Larin ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Larin'in şutunda Nordfeldt ayağıyla gole izin vermedi.

86. dakikada Cenk Tosun'un pasında Nkoudou'nun ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci topu kornere çeldi.

89. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Dorukhan'ın pasında savunmanın arkasına sarkan Cenk Tosun, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi: 0-2.

90+4. dakikada Josef de Souza'nın topuk pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Cenk, plase vuruşla farkı üçe çıkardı: 0-3.