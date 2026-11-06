Manchester United, genç yetenek JJ Gabriel’in Old Trafford’dan ayrılmaya yaklaşmasıyla Real Madrid’le büyük önem taşıyan bir hukuki mücadeleye hazırlanıyor. 16 yaşındaki futbolcunun, bu sezonun başlarında Premier League ekibiyle bağlarını fiilen kopardıktan sonra İspanyol devi Real Madrid’e katılmayı kabul ettiği bildiriliyor.

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United, izinsiz ortadan kaybolan genç yetenekten rahatsız

Gabriel, eylül ayında Old Trafford yönetimini resmen transfer talebinde bulunarak şaşkına çevirdi. 16 yaşındaki oyuncu o tarihten bu yana kulüp adına forma giymedi ve United yetkililerinin kendisine ulaşmak için yaptığı birçok girişimi yanıtsız bırakarak iletişimi tamamen kesti. Genç oyuncu bunun yerine İspanya'ya taşındı ve Barcelona'nın Castelldefels bölgesinde bireysel olarak formunu korumaya devam ediyor.

Bu kararının ardında A takımda yeterince fırsat bulamadığını düşünmesi nedeniyle giderek artan sabırsızlığı yatıyor. Hücum oyuncusunun ayrıca United'ın son sezonlardaki genel gidişatına ilişkin endişeler taşıdığı ve gelişimi için yeni bir ortama ihtiyaç duyduğu sonucuna vardığı bildiriliyor.

Gabriel yarışında Real Madrid önde

Avrupa'nın önde gelen birçok kulübü, geleceği parlak görülen hücum oyuncusuyla kısa sürede ilgilenmeye başladı. Bayern Münih, Paris Saint-Germain ve Barcelona ciddi ilgi gösterdi ancak oyuncunun imzasını alma yarışını sonunda Real Madrid kazandı.

İspanya'dan gelen haberlere göre Real Madrid, üç yıllık kazançlı bir sözleşme teklif etti. Sezon başına 850.000 sterlinin üzerinde olduğu belirtilen teklifin, oyuncunun ailesi ve temsilcisi Ali Bharat tarafından yakından yürütüldüğü ifade ediliyor.

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Avrupa kıtasına geçişini sorunsuz hâle getirmek için Gabriel, ekim ayında 16 yaşına basmasının ardından kısa süre önce Avrupa Birliği pasaportu aldı. Ancak resmî görüşmeler henüz başlamadı; United yetkilileri ne İspanyol devinden ne de oyuncunun yakın çevresinden doğrudan bir temas aldı.

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Adil tazminat mücadelesi

Gabriel ayrılmak istese de oyuncunun tescili hâlâ United'da ve kulüp, Avrupa'nın en büyük yeteneklerinden birini sembolik bir bedelle kaybetmeyi reddediyor. Kulüp, özellikle Gabriel'in 2022'de Carrington'a gelişinden bu yana gelişimine büyük yatırım yapmışken genç oyuncunun davranışları nedeniyle derin bir hayal kırıklığı yaşıyor.

Standart FIFA düzenlemeleri uyarınca, altyapı oyuncularının ülkeler arası transferlerinde yalnızca 100.000 ila 300.000 sterlin arasında olduğu tahmin edilen düşük bir yetiştirme tazminatı ödeniyor. United, bu tutarın Gabriel'in gerçek piyasa değerinin çok altında kaldığını savunuyor.

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Bu nedenle Manchester United, Manchester Evening News'in haberine göre konuyu hukuki yollara taşımaya hazır. Genç oyuncuların transfer piyasasında rekabet giderek sertleşiyor. Liverpool'un bu yılın başlarında Rio Ngumoha için Chelsea'ye 2,8 milyon sterlin ödemesine hükmedilen ülke içindeki bir hakem kurulu kararı da bunun bir örneği. United, uygun bir bedel talep etmek için bu tür emsalleri gösterecek.

Karmaşık bir ayrılık süreci kapıda

Gabriel'in yolu Bernabeu'ya çıkacak gibi görünse de kısa sürede bir çözüme ulaşılması pek olası değil. United'ın hukuki yollara başvurmaya hazır olması, tazminat konusunda uzun sürecek bir anlaşmazlığa işaret ediyor. Bu da 16 yaşındaki oyuncunun transferi resmen onaylanmadan önce uzun süre forma giyemeyebileceği anlamına geliyor.

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Old Trafford yönetimi şimdi Real Madrid'den resmî bir temas beklemek ile altyapı oyuncusu için yeterli karşılığı almayı güvence altına almak amacıyla süreci önceden başlatmak arasında karar vermeli.