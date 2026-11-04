Genç yetenek Konstantinos Karetsas, attığı golle Borussia Dortmund'u Real Betis karşısında galibiyete taşıdı

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi puan tablosunda Real Betis ile aynı puana ulaştı. Teknik direktör Niko Kovac'ın ekibi, İspanyol rakibiyle oynadığı maçı 2-1 kazandı. Konstantinos Karetsas (18), Aitor Ruibal'in beraberlik golünden kısa süre sonra Signal Iduna Park'ta galibiyet golünü attı. Dortmund ve Betis, dört maç sonunda dokuzar puanla yoluna iyi bir şekilde devam ediyor.

Joey Veerman'ın ilk 11'de başladığı Dortmund, maçın başlarında üstün taraftı ve tehlikeli pozisyonlar da yarattı. Gine'den golcü Serhou Guirassy, iki kez elverişli pozisyonda topla buluştu ancak bu fırsatları değerlendiremedi.

Betis daha sonra oyuna biraz daha ortak oldu ve özellikle sol kanattan tehlike yarattı. Abde Ezzalzouli, Waldemar Anton'a sık sık zor anlar yaşattı. Ancak Faslı oyuncunun etkileyici hareketleri de Dortmund'un atakları gibi sonuç vermedi.

İlk yarının hemen ardından golü bulan taraf Dortmund oldu. Anton'un pasıyla topu alan Julian Ryerson, Jobe Bellingham'ı buldu. İngiliz oyuncunun yakın mesafeden şutunu Álvaro Valles kurtardı. Dönen topu eski PSV oyuncusu Fábio Silva tamamladı: 1-0.

Ancak Dortmund üstünlüğünü koruyamadı. Anton'un çok kötü pasının ardından takım arkadaşları, Ezzalzouli'nin ortasını engellemek için zamanında müdahale edemedi. Ruibal de arka direkte topu ağlara gönderdi: 1-1.

Dortmund bu gole rağmen sarsılmadı ve kısa sürede yeniden öne geçti. Topu harika bir şekilde kontrol ettikten hemen sonra şutunu çeken Karetsas'ın vuruşunda, o ana kadar iyi kurtarışlar yapan Valles yeterince iyi bir müdahale sergileyemedi: 2-1.